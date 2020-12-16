英超衛冕軍利物浦本季傷兵滿營，第12輪眼看熱刺遭水晶宮1比1逼和，正是登上龍頭的大好機會，豈料「紅軍」先丟球陷入苦戰，靠薩拉（Mohamed Salah）罰進12碼球才以1比1險平升斑馬富勒姆。更慘的是利物浦此役又傷了中後衛馬提普（Joel Matip），戰力雪上加霜。

同為25分的利物浦、熱刺將於台北時間17日凌晨4時交鋒，決定英超榜首誰屬，熱刺陣容基本完整，紅軍卻面臨沒有正牌中後衛的窘境。上季稱霸英超的主力中後衛搭檔范戴克（Virgil van Dijk）、戈梅斯（Joe Gomez）本季都已因傷報銷，現在又掛了馬提普，如何抵擋可怕的熱刺雙槍肯恩（Harry Kane）、孫興慜？

馬提普對富勒姆踢完上半場後，因為背傷退場休息，紅軍尚未透露其傷勢嚴重程度。隨後總教練克洛普（Jürgen Klopp）將隊長韓德森撤到後衛線，與原本也是防守中場出身的法比紐（Fabinho）搭檔中後衛，穩住後防，加上替補前鋒南野拓實帶起攻勢，總算讓紅軍逃過兵敗倫敦的下場。

紅軍現在只剩菲利普斯（Nat Phillips）一名中後衛底子的球員，但這位23歲的小將從未在頂級聯賽踢過完整賽季，職業生涯只有上季被租借到德乙斯圖加特的出賽經驗較多。外界認為紅軍想衛冕成功，冬季轉會勢必得補進即戰力中後衛，可是遠水救不了近火，與熱刺的龍頭割喉戰已迫在眉睫。

熱刺的肯恩本季英超9進球10助攻，孫興慜10進球4助攻，兩人直接參與進球的次數為全聯盟一、二名。如果馬提普不能上，克洛普可能沿用韓德森、法比鈕的中後衛組合，但中場樞紐位置少了韓德森，對紅軍整體戰力也是打擊。

利物浦對富勒姆之戰不但守得辛苦，開賽頭30分鐘甚至不曾有禁區內持球的紀錄，進攻並不順暢。而熱刺教頭穆里尼歐（José Mourinho）的球隊向以防守著稱，對水晶宮雖然晚節不保，仍締造英超近7戰5門清、將近500分鐘未失球紀錄，紅軍此役硬仗難免。

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儘管如此，從台灣運彩的不讓分玩法賠率來看，外界仍看好主場作戰的利物浦能留下3分，熱刺「客勝」的賠率高達3.50。對熱刺來說，紅軍是他們上半季唯一尚未交手的英超「六大豪門」球隊，對其餘4隊已獲3勝1和的不敗佳績，這關拿下，熱刺可望維持榜首到上半季結束，加上紅軍傷兵滿營，熱刺客勝應有機會，值得推薦。

(中時 )