演藝圈潛規則時有所聞，日前香港主持人范振鋒更在節目中大爆一位息影多年的女星，在20年前曾為了錢出賣自己身體，最終卻慘遇富商白嫖一事，令范振鋒也不禁感嘆「真的很慘」！

范振鋒日前與香港女星莊思敏在東網節目《娛樂揞名爆》大爆演藝圈飯局秘辛，范振鋒表示娛樂圈有時候不是飯局這麼簡單，還會有進一步的行為，例如陪睡，接著他更加碼爆料一位女星20年前陪睡的悲慘經驗。

范振鋒(左)爆女星賣淫遭白嫖。(取自東網)

范振鋒說這位女星當時接了這份工作，因為相信富商是有頭有臉的人物、大家也都認識他，因此並沒有向對方先收錢，未料兩人一夜春宵後，富商裝死不付錢，連中間人出面追討也沒用，真的好慘。幸好女星與中間人情同姊妹，因此兩人友情並未因白嫖事件反目成仇。

而范振鋒還透露了慘遭富商白嫖的女星身分線索，他說這位女星是位落選港姐，身材火辣，在演藝圈卻一直沒有大紅大紫，因此她後來選擇在多年前息影，淡出演藝圈。

(中時新聞網)