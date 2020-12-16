金曲台語歌后曹雅雯推出新專輯《自本》，新歌〈若是明仔載〉特別邀來新生代神秘女聲?te壞特共同創作並合唱，歌詞一句「若是明仔載，你擱有敲電話乎我。」卻是潛藏曹雅雯過去學生時期一段歷經同學想不開而跳樓結束生命的難過回憶，她表示在念書時有感情不錯的同學，「有一次不明就裡地一直打給我，明知道我不愛講電話可是卻一反常態地撥電話，我接起來之後起初有些不耐煩，沒想到電話那頭的祂輕描淡寫地說『只是想聽你的聲音』。」

他們聊沒兩句就掛電話，沒想到隔天就得知這位同學在頂樓跳樓，「當時我震撼到說不出話來，才回想起當時打給我是不是有話跟我說，因為平常這個同學很開朗活潑，沒有人知道為什麼要走，沒有任何徵兆，到現在還是謎！」

她憶起前幾年罹患憂鬱症，當時遇酸民謾罵萌跳樓輕生念頭，幸好隨後靠著家人、好友轉念想開。她透露很巧的是，先前在演金鐘劇，她就要飾演跳樓結束生命的人，「當下我滿腦子都是那個畫面，只要想到那個同學無法冷靜下來更無法抽離，還好當時演哭戲，後來拍得很順利！」曹雅雯將在26日下午四點於EZ5 Live house舉辦售票音樂會「自本就EZ」演唱會。

(中時 )