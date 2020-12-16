37歲邱姓男子上月騎機車闖入中橫公路管制路段後，疑似棄車跳入百米深懸崖後失蹤，警方昨天獲報疑似邱男蹤跡，前往救援後果真尋獲失蹤達40日的邱男，經送醫後將釐清事發原因。

找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

台中市警察局和平分局今天表示，昨天晚間10時多，谷關派出所接獲楊姓男子報案指出，他當晚在谷關台8線1.3公里處對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現有1人躲在山洞裏睡覺，警方獲報後，立即調派警力前往。

警方指出，到現場確認後，便發現為失蹤達40日的邱姓男子，但邱男身體虛弱，先送往醫院檢視身體健康狀況後，再釐清意外發生原因。

邱男上月6日傍晚騎機車闖入中橫公路管制路段，棄車後疑似跳入百米深懸崖，台中市政府消防局、民間搜救隊連日搜救，日前更出動空拍機、搜救犬到溪底搜尋，但仍未發現邱男蹤影。

家屬日前更前往台中地檢署，認為因延誤救援，控告台中市警局和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。警方指出，截至本月16日止，共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱姓男子一家團圓。（編輯：陳政一）1091216

(中央社)