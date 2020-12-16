今(16)日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

東北季風影響，今（16）日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。氣象局今早針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報。今天北台灣依舊溼涼，清晨低溫15度，白天高溫約16至19度。

今日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風。

溫度方面，清晨北台灣低溫僅15度，其他地區低溫約16～18度；白天北台灣高溫僅16～19度，花東約21至24度，中南部地區高溫上看25度。

紫外線方面，今天除了台東縣為高量級，其餘地區皆為低量級至中量級。

空氣品質方面，今天北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部近山區可能達普通等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，污染物易累積，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

(中時新聞網)