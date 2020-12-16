闖入中橫便道失蹤40天的邱男，被獵人發現躲在廢棄電廠後山躲山洞內。（警方提供／王文吉台中傳真）

邱男躲在廢棄山洞內，以防水布取暖，身體虛弱。（警方提供／王文吉台中傳真）

搜救人員使用擔架將邱男背負下山送醫。（警方提供／王文吉台中傳真）

楊姓獵人深夜在台8線1.3k對面廢棄電廠打獵，於電廠後山發現邱男躲在山洞裡睡覺。（警方提供／王文吉台中傳真）

新竹邱姓男子11月6日傍晚5時許騎乘機車闖入中橫便道德基管制站管制區，疑似跳下百米深溪谷失聯，經和平分局及警消、民間搜救團體歷經40天不眠不休搜尋，今日凌晨1時許，奇蹟似在台8線1.3k谷關對面廢棄電廠的山洞裡尋獲。

找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

和平分局谷關所15日晚間10時許接獲楊姓民眾來派出所報案稱，其於谷關台8線1.3k對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現一人躲在山洞裡睡覺。谷關所長王繼生立即調派該所警力5人由副所長陳文評率同消防局搜救人員前往救援。

員警到現場確認山洞內的男子為失蹤協尋對象邱男，身體虛弱。搜救人員詢問傷勢，邱男回應「戴安全帽跳下溪谷時腳有擦傷，目前傷都好了。」搜救人員除先提供礦泉水及餅乾充飢，接著揹負下山送醫檢視身體健康狀況，再辦理後續案情釐清事宜。

邱男失蹤後，家屬心急如焚，懸賞50萬元尋人，並於12月8日至台中地檢署按鈴申告和平分局谷關所長王繼生救援不力，但王所長仍不放棄搜救行動，積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計至12月16日止共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱男一家團圓。

(中時 )