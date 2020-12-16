媒體：拜登將提名初選對手布塔朱吉為運輸部長 05:272020/12/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布塔朱吉（Pete Buttigieg）3月在角逐黨內提名失利後大力支持拜登。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導，美國民主黨總統當選人拜登將提名曾在黨內初選中和他競爭的印第安納州南本德市前市長布塔朱吉出任運輸部長。這將使布塔朱吉成為首位公開出櫃的內閣成員。 路透社以及美聯社、有線電視新聞網（CNN）在內的美國媒體，今天都引述消息人士的話報導此事。 布塔朱吉（Pete Buttigieg）3月在角逐黨內提名失利後大力支持拜登，協助拜登獲得黨內提名，在11月大選中與現任總統川普對決。 38歲的布塔朱吉曾在阿富汗服役，擔任海軍情報官，從未擔任聯邦職務。（譯者：陳政一）1091216 (中央社) #拜登 #提名 #黨內 #媒體 #報導 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 逃離紐約前往佛州？伊凡卡夫婦讓邁阿密有錢人瘋了 - 國際 杜特蒂惹大事了 國際刑事法院竟然控他犯下這個罪 - 國際 美國新冠死亡人數突破30萬 疫情震央在這州 - 國際 連續3個月黃金珠寶沖上海岸 這國窮漁村天天掏寶樂歪 - 國際 不只瞞拜登兒遭調查 美司法部長爆秘密出手抗川普 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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