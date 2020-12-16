媒體報導，美國民主黨總統當選人拜登將提名曾在黨內初選中和他競爭的印第安納州南本德市前市長布塔朱吉出任運輸部長。這將使布塔朱吉成為首位公開出櫃的內閣成員。

路透社以及美聯社、有線電視新聞網（CNN）在內的美國媒體，今天都引述消息人士的話報導此事。

布塔朱吉（Pete Buttigieg）3月在角逐黨內提名失利後大力支持拜登，協助拜登獲得黨內提名，在11月大選中與現任總統川普對決。

38歲的布塔朱吉曾在阿富汗服役，擔任海軍情報官，從未擔任聯邦職務。（譯者：陳政一）1091216

(中央社)