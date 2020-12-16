中天新聞台（中天）移師網路平台，繼續行使第四權，善盡媒體監督政府責任之際，行政院國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）悄悄舉起另一把打壓言論自由的利劍。

外傳ＮＣＣ重啟研擬「網際網路視聽服務管理法」（網管法）草案，規定「一定經營規模以上之網際網路視聽業者」應辦理登記，且不得提供非法業者或其代理人所需之設備或服務，對於境外未取得許可的服務內容，應依主管機關之通知予以攔阻或為必要之處置，不得有「經相關主管機關認定妨害國家安全」。ＮＣＣ企圖更進一步限制新聞自由，令人不寒而慄。

審視網管法內容，首要重點在於國家安全，但標準由主管機關自由心證，令人聯想起ＮＣＣ對中天的審查，可說是「白色恐怖二．○」。對民進黨來說，「國家安全」這頂大帽子何其好用！把反對立場的媒體一律扣上紅帽子，現在又要對網路媒體進行國家安全審查，那豈不是為「白色恐怖三．○」取得合法依據？

過去民進黨以追求自由的姿態示人，掩飾其真正的本性，那就是「終極台獨」。凡是妨礙這個目標的因素，都必須徹底排除。現在透過關中天，達到媒體寒蟬效應，接下來就是藉由「打假新聞」名義，或是以維護民眾視聽權利等理由，控管任何形式的媒體，達成實質「一言堂」。

因民進黨把民主自由喊得震天價響，致使外界誤以為他們是在為核心信仰奮戰，其實民主自由對他們而言，只是一種「工具」。若媒體經營者誤以為言論自由權利是天經地義，是被民進黨遵循不渝的，完全是美麗的誤會。

從最高行政法院駁回中天假處分抗告的理由來看，代表司法權放棄制衡行政權，認同政府居於管理地位、擁有媒體的生殺大權，尤其無知地認定衛星新聞台為「公共財產」，所以政府有權監督，更是違背了媒體實務。

正如ＮＣＣ前主委蘇蘅所說：「中天不准換照案，不但顯示ＮＣＣ沒有言論及新聞自由的基本素養；對媒體監督政府發揮民主功能，更只有破壞性的影響。」她直指此案象徵「政治公權力打壓新聞自由的黑暗時代」，顯示民進黨濫用權力到了極致！

對蔡政府而言，國家安全是塊遮羞布，透過把競爭對手抹紅，就能將其排除言論自由的保障。民主自由對民進黨而言，是用來招攬支持者、包裝政治鬥爭；言論自由充其量是「口頭禪」，完全沒有價值內涵，「抗中求獨」才是最首要。否則關中天後，寒蟬效應已經達成，為何還要制定彌天蓋地的網管法？因為整治反對「抗中求獨」的言論，絕不能有漏網之魚。

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(中時新聞網)