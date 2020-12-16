國家發展委員會向行政院提報健全房地產市場方案，宣示強力稽查紅單（預約買預售屋單據）交易等五大對策，抑制房價炒作。行政院長蘇貞昌強調，房屋是居住設施，不該成為被炒作的商品，政府要讓養家糊口的人有個家。

台灣少子化、老年化，房價卻仍不斷攀升，背後的原因恐怕不單純，這也是為何朝野政黨每隔一段時間就出面強調要「健全房市」的原因；畢竟房價高、買不起房之苦，對薪水較少的社會新鮮人而言，感受最強烈。

這波房價的蠢動，與國際熱錢四處流竄有關。由於美國政府在疫情肆虐下，持續採取量化寬鬆政策，帶動全球邁入低利率環境，熱錢在各國間流動，去到哪炒到哪，但疫情與國際政經等種種因素干擾，卻又讓股市及債市等主要投資市場波動加劇。

在投資收益有限下，「錢進房市」成為收益相對較好的投資管道，連帶刺激國內「投機性買盤」，從台灣今年的契稅、土增稅實徵淨額雙雙站上近二十餘年來新高，顯示投資客對房市報酬頗有期待。

房價上漲背後的原因很多，但簡而言之，仍與資金無處去有關，只是打房畢竟是一刀兩刃，對建築相關產業可能帶來不利影響，因此「打炒房、不打房價」成為官員談房價時必備的口號。我認為，若需這麼辛苦的說明，何不從源頭根本解決問題呢？

與其讓房市老是成為市場游資的首選，政府為何不能多開闢一些投資管道？舉例來說，吸引這些資金流向更需要的地方，不少財經媒體也曾不斷提醒，但就是看不到政府具體作為，這真的很奇怪，難道國庫很充裕，都不需要民間資金投入建設嗎？

事實上，要創造投報率高的投資商品或管道，不光只是依靠政府就能完成，金融業者也要積極推出新理財商品，提供全新理財服務爭取高資產客戶的青睞，但政府的決心與意志還是相當關鍵。

舉例來說，受疫情影響，國人不方便出國觀光，導致國旅大爆發，雖然隨著秋冬疫情可能加劇，國旅生意難免受影響，但來年發展仍被看好。問題是，放眼各縣市的觀光景點，能強化、改進、新增的空間還是很大，這些作為都需要資金支持，但地方政府沒錢、中央政府的預算負擔也不輕，因此很難動起來。有沒有可能由政府出面導引、設計新的投資管道或產品，讓游資投入發展國旅的行列呢？

試想如果陽明山、阿里山上能有嶄新的纜車、與自然環境合一的星級飯店或旅館；再者，台灣往來馬祖、澎湖間，若有更便捷安全的運輸工具、交通設施，離島會不會成為新的國際度假天堂，替國家賺取大筆觀光財？既然政府不樂見熱錢搶進房市，不妨好好動腦，以具體行動引導資金去化，否則僅是抑制、打壓市場，效果不僅有限，最後淪為「老生常談」，那就真的太可惜了。

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(中時新聞網)