台股攀上萬四之際，投資人「聞KY色變」！「凱羿－KY」（凱羿，2939）由於採購合約出現內控疏失，月前被打入全額交割股，雖然帳上現金仍有逾6億元，股價還是一路從84元跌至33元。不少小股東和上市公司高層認為，凱羿罪不至此，「又不是掏空！證交所是打公司，還是打投資人？」

更誇張的是，本刊調查，證交所竟替凱羿擬好重大訊息發布記者會的「腳本」，要凱羿發言人照本宣科，逐字念出公司財報沒有出現的「可能承擔鉅額違約金10億元」，等同挖洞逼迫凱羿跳，實在很不尋常！

11月17日凱羿舉行重大訊息說明會，被證交所要求須針對第三季財報可能承擔違約金約10億元說明，但凱羿財報中根本沒有該筆數字。（圖／翻攝自YouTube）

凱羿原為台股貿易百貨類股的模範生，近3年每股稅後盈餘約5元至18.63元，吸引大批投資人買進。今年疫情期間，5月股價一度飆到175元，在貿易百貨類股中排名第3；然而，11月17日，台灣證券交易所（證交所）以「輕質循環油採購合約出現內控疏失」為由，要求凱羿舉行重大訊息發布記者會後，股價應聲一路下滑。

證交所宣布自十一月三十日將凱羿打入全額交割股，重創凱羿股價。圖為今年證交所於其所在地一○一大樓打光。（圖／證交所提供）

11月30日起，凱羿更被打入全額交割股，股價如同自由落體般，從84元跌至33元（12月12日），市值蒸發逾23億元，投資人哀鴻遍野。

對於凱羿未遭掏空，卻被打入全額交割股，許多投資者憤憤不平。（示意圖，非當事投資人）（圖／王永泰攝）

一位凱羿小股東痛批：「主管機關目前是『聞KY色變』！之前的『康友－KY』（康友，6452）是因為經理人掏空後失蹤、提不出財報，才被打入全額交割股。凱羿今年1到10月的營收有15.79億元，帳上現金6.6億元，沒有銀行貸款，負債比37％，財務相對健康，卻一樣被打入全額交割股，實在沒有公正性！」

「我實在不知道證交所是在打投資人，還是在打凱羿？」30多歲的白姓投資人十分不解地說：「我一周工作7天，存了100多萬元，買入15張凱羿，希望可以開始累積財富，現在卻看到政府在處罰散戶！」

凱羿股價五月後一路下滑，十一月十七日因十億元違約金疑慮，股價如自由落體般墜落，成為台股漲勢中的異數。（圖／翻攝自鉅亨網）

以70多元進場購入凱羿的楊姓小股東則直言：「最受傷的是小股東，每天都在賠錢！台股都漲到1萬4千點了，不動的股票也都動了，凱羿卻不斷破低點，股價腰斬再腰斬。」他擔心被打入全額交割股的凱羿，不久後會變成「康友第2」，股票淪為壁紙。

二○一五年間，凱羿在政府「鮭魚返鄉」政策鼓勵下回台上市，證交所董事長許璋瑤與凱羿前董事長蔡謀燦舉杯慶祝。（圖／報系資料庫）

全額交割股 小辭典

全額交割股的法規用詞為「變更交易方法股票」。當上市櫃公司因財務危機發生退票、股價跌到淨值以下，或未依規定期限公告財報時，就會被證交所打入全額交割股，期間該個股被禁止信用交易，投資人不能融資（向券商借錢買股）、融券（向券商借股票），也不適用「T＋2」（成交2天內撥付款券）的交易規則，必須備齊款券才能交易。

KY股係啥咪

KY為世界第四大離岸金融中心、英屬開曼群島（TheCayman Islands）的簡稱，名稱後綴「KY」的個股，指在境外註冊、在台掛牌上市的公司股票，其所配發的股利屬於投資人境外所得。原則上若全戶個人境外所得不到100萬元，可不計入基本所得額，但部分KY股被認定為美國公司，其非美籍投資人的股利所得，仍會被課30％的稅。

凱羿引進在日本大賣的Karalla氣炸鍋，帶動台灣市場熱銷。（圖／翻攝自Karalla台灣官網）

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(中時新聞網)