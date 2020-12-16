11月間凱羿先後舉辦2場重大訊息說明會，為「輕質循環油採購合約出現內控疏失」進行說明，為了止血，一手創立凱羿的前董事長蔡謀燦，12月1日請辭以示負責，他的弟弟蔡謀賦臨危受命接棒董座，對於證交所的懲處，蔡家兄弟默然接受，也強調油品交易是詐欺，沒有實際交易。

蔡謀賦日前在新北市永和區凱羿總部接受本刊專訪時表示：「我們對主管機關的要求、媒體報導、股東及投資人的聲音，深切自我反省，尊重主管機關的裁量，疏失的部分會依法改進。」不過，他強調，「凱羿狀況並不像外界傳言，所以起心動念站出來說清楚（輕質循環油採購合約）。」

「今年8月至9月間，凱羿在掮客劉孟和、顏瑜燕夫婦仲介下，進行輕質循環油採購與銷售，包括兩件分別向上游供應商俄羅斯油商OJSC及CASPIAN OIL & GAS FZE的採購合約（凱羿與OJSC的合約因銀行徵信未過而取消）、兩件向下游客戶大陸公司的銷售合約，後3份合約明訂若未履約，違約金為合約金額的2％。」蔡謀賦解釋。凱羿向CASPIANOIL & GAS FZE下單，預付48.8萬歐元（約新台幣1,660萬元）；不過，凱羿在交易過程中發現該油品公司不存在等疑慮，因而取消這樁買賣。

為增加營運動能，凱羿今年透過掮客劉孟和（左）與妻子顏瑜燕向俄羅斯OJSC公司購買輕質循環油，最後因銀行徵信未過，取消交易。（圖／翻攝自OJSC官網、翻攝自劉孟和LinkedIn）

蔡謀賦表示，凱羿於11月11日公布的第3季財報第42頁到43頁，對該4項合約均有詳述，而負責簽證的「勤業眾信聯合會計師事務所」會計師廖婉怡、張耿禧對此以「強調事項」，而非出具保留意見，「表明認可此次事件已依會計原則充分揭露」。蔡謀賦已於12月9日到新北地檢署按鈴控告劉孟和夫婦詐欺。

然而，在證交所要求下，11月17日凱羿召開重大訊息發布記者會。本刊調查，當時證交所竟拿出一紙事先寫好的腳本，要凱羿發言人呂芳誠針對「第3季財務報告揭露醫療手套採購預付款項損失及輕質循環油採購銷售合約之或有負債，致公司已蒙受鉅額損失新台幣6,790萬元及可能承擔鉅額違約金約新台幣10億元」主題進行說明，並一字不漏地逐字「念稿」。

凱羿前董座蔡謀燦推出的商品中，最成功的是COPPERCHEF鍋具，累計帶進逾50億元營收。（圖／翻攝自網路）

耐人尋味的是，「10億元」這個數字是證交所「寫」出來的，凱羿第3季財報中並沒有這個數字。「這筆『推算』出的違約金，就是由合約中總價15.06億歐元（約新台幣514億元）的2％違約金換算而來。」呂芳誠解釋。

對此，蔡謀賦指出：「凱羿在油品交易期間，雖然確實支付48.8萬歐元（約新台幣1,660萬元）的預付款，但這筆款項已由前董事長蔡謀燦返還，對公司而言，完全沒有虧損。此外，由於合約也是詐欺，因此沒有須支付違約金10億元的問題。」

蔡謀賦臨危受命接任凱羿董事長，全面扛起重振及改革經營與制度等重任。（圖／馬景平攝）

全額交割股 小辭典

全額交割股的法規用詞為「變更交易方法股票」。當上市櫃公司因財務危機發生退票、股價跌到淨值以下，或未依規定期限公告財報時，就會被證交所打入全額交割股，期間該個股被禁止信用交易，投資人不能融資（向券商借錢買股）、融券（向券商借股票），也不適用「T＋2」（成交2天內撥付款券）的交易規則，必須備齊款券才能交易。

KY股係啥咪

KY為世界第四大離岸金融中心、英屬開曼群島（TheCayman Islands）的簡稱，名稱後綴「KY」的個股，指在境外註冊、在台掛牌上市的公司股票，其所配發的股利屬於投資人境外所得。原則上若全戶個人境外所得不到100萬元，可不計入基本所得額，但部分KY股被認定為美國公司，其非美籍投資人的股利所得，仍會被課30％的稅。

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(中時新聞網)