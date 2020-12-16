有「餐旅界台大」美譽的國立高雄餐旅大學，校長一職懸缺逾半年，目前烘焙管理系專任教授張明旭呼聲最高。然而，近日遴選委員會卻接獲檢舉，指稱張明旭不論擔任該校教務長、研發長或各項計畫執行長時，都和吳寶春愛徒王鵬傑創辦的「莎士比亞烘焙坊」往來密切，且張明旭妻子還是烘焙坊的大股東，更與王鵬傑一起經營烘焙坊的中央廚房；高餐與「莎士比亞烘焙坊」產學合作多年，活動經費總額高達千萬元，張明旭恐有自肥之嫌！

12月16日（周三），國立高雄餐旅大學（高餐）遴選委員會將針對「誰是校長」，進行第二輪審核投票，要從高餐烘焙管理系專任教授張明旭及國立屏東科技大學餐旅管理系專任教授蘇衍綸之中，選出一人接棒高餐第四任校長。

本刊調查，高餐遴選校長期間，全校師長和遴選委員會陸續接獲匿名檢舉，直指「麵包界台灣之光」吳寶春的愛徒王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」，和高餐產學合作多年來，包括近年「深耕計畫」等各項活動經費，總額加一加高達千萬元，懷疑其中是否存在不尋常的利益關係。

「深耕計畫」是教育部自2018年起所推行的一個涵蓋高教、技職體系的整合性補助計畫，高餐每年可從該計畫中獲得近8千萬元經費。

2010年，王鵬傑就讀高餐烘焙管理系大四時，和學長武子靖在高雄市共同創辦莎士比亞烘焙坊，後來武子靖退股、王鵬傑入伍，王鵬傑的學姐高慧樺接下董事長一職，高慧樺也是張明旭的得意門生。此時，張明旭的妻子王淑惠以個人公司名義，入股莎士比亞烘焙坊61萬5千元；2017年莎士比亞烘焙坊負責人又更名為王鵬傑，目前高雄市共有2家店，每年總營收近5千萬元。

據查，54歲的張明旭不論擔任教務長、研發長或各項計畫執行長時，都和莎士比亞烘焙坊往來密切，也相當照顧王鵬傑，例如張明旭三度以公費名義出國（2014年法國、2015年義大利、2018年荷蘭），都帶著王鵬傑共同前往，且經費皆由高餐買單。

張明旭的妻子王淑惠遭爆料，是吳寶春徒弟王鵬傑在高雄所開設的「莎士比亞烘焙坊」幕後金主，違反教職人員利益迴避。（圖／翻攝臉書）

面對各種指控，張明旭表示，檢舉內容都是惡意栽贓抹黑，他不回應，並自認為所做之事一切合法，可受檢驗。張明旭委託律師則指出，《公職人員利益衝突迴避法》修正後，在一定範圍內允許利害關係人進行交易，「張明旭並不是《公職人員利益衝突迴避法》範圍內的公職人員，所以沒有利益迴避的問題。」他認為，張明旭關係人的公司，是可以和學校進行交易。

本刊記者多次致電「品卓國際」詢問高慧樺回應，但電話不是轉語音，就是請記者留下電話表示會再回覆，可是至截稿為止無任何回應；而「莎士比亞烘焙坊」總店同樣要記者留下電話，表示會請業務回覆，但經過一天一夜，仍無任何回應。

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(中時新聞網)