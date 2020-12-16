國立高雄餐旅大學（高餐）為臺灣唯一的餐旅大專院校，也是臺灣餐旅學校最高學府，並以海外實習及全國唯一大學需著制服聞名，但因為第3任校長林玥秀連任失利後，第4任校長懸缺超過半年以上，加上全球疫情延燒，重創觀光、旅遊以及飯店業，對於高餐都有不小的影響。學校師生都希望藉由遴選機制，選出一個好校長帶領他們突破困境。

然而，就在這個時機點，卻爆發出校長候選人烘焙系張明旭教授的妻子王淑惠，竟然就是莎士比亞烘焙坊的大股東。而偏偏高餐每年不管是產學合作或是活動交流，都只跟莎士比亞烘焙坊合作，檢舉人痛批張明旭身為一個校長候選人，竟沒有利益迴避，萬一他當選校長後，會不會更將學校資源獨厚給特定廠商？對於其他校友或師生來說都不公平。

本刊調查，莎士比亞烘焙坊在經濟部商業司登記的名稱為「幸福新生活股份有限公司」，資本額為1千6百萬元。王淑惠當年以資本額只有50萬元的自營公司「發現國際投資有限公司」名義，投資莎士比亞烘焙坊；張明旭的另名學生兼愛徒高慧樺，則以資本額僅有10萬元的「凡果投資公司」，入股莎士比亞烘焙坊。然而，掛名莎士比亞烘焙坊負責人的吳寶春徒弟王鵬傑，目前卻是零持股。

更詭異的是，「發現國際投資有限公司」和「凡果投資有限公司」的公司地址，分別設在王淑惠、高慧樺住家，因此極有可能是俗稱的「紙上公司」。

據查，王淑惠、高慧樺和王鵬傑的交集除了莎士比亞烘焙坊，三人也是「品卓國際事業股份有限公司」的主要股東。位於高雄市灣興街的「品卓國際事業股份有限公司」，其實就是莎士比亞烘焙坊的中央廚房，專門負責製作莎士比亞烘焙坊的所有上架商品。

王鵬傑於2018年以高160公分的官將首造型麵包獲得世界麵包大師賽藝術麵包類世界冠軍。（圖／報系資料照）

34歲的王鵬傑，烘焙功夫精湛，2008年就讀高餐二年級時，就是吳寶春的助手，當年陪同吳寶春到法國巴黎參加「路易樂斯福世界盃麵包大賽」，吳寶春拿下個人優勝，名揚國際；2010年，吳寶春在「世界盃麵包大師賽」（Les Masters de laBoulangerie）中，以「荔枝玫瑰麵包」，獲得歐法麵包類冠軍。

王鵬傑則在2016年先奪下「世界盃麵包大師賽」團體賽銀牌，2018年又以「官將首」為主題，一舉摘下「世界盃麵包大師賽」的「藝術麵包組冠軍」，成為繼吳寶春後，第二位在這個世界級賽事上發光的台灣人。王鵬傑之前接受媒體專訪曾透露被封為「吳寶春第二」的心情，「為什麼不說是『王鵬傑第一』？我就做我自己。」

面對各種指控，張明旭表示，檢舉內容都是惡意栽贓抹黑，他不回應，並自認為所做之事一切合法，可受檢驗。張明旭委託律師則指出，《公職人員利益衝突迴避法》修正後，在一定範圍內允許利害關係人進行交易，「張明旭並不是《公職人員利益衝突迴避法》範圍內的公職人員，所以沒有利益迴避的問題。」他認為，張明旭關係人的公司，是可以和學校進行交易。

本刊記者多次致電「品卓國際」詢問高慧樺回應，但電話不是轉語音，就是請記者留下電話表示會再回覆，可是至截稿為止無任何回應；而「莎士比亞烘焙坊」總店同樣要記者留下電話，表示會請業務回覆，但經過一天一夜，仍無任何回應。

莎士比亞烘焙坊由王鵬傑於2010年創辦，南部有3家分店，年營收超過5千萬。（圖／翻攝自臉書）

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(中時新聞網)