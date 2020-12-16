高雄餐旅大學正值第4任校長遴選階段，目前由國立屏東科技大學餐旅管理系專任教授蘇衍綸，以及高餐烘焙系教授張明旭兩人作最後廝殺，21位校內外代表，也即將於今（16）日，透過遴選機制，來決定「誰是校長」。原本呼聲最高的張明旭，卻遭人檢舉，他的妻子王淑惠就是莎士比亞烘焙坊的幕後大股東，而高餐每年與莎士比亞烘焙坊產學合作或者活動交流，金額高達百萬至千萬不等，不免讓人質疑，張明旭有獨厚自家人的嫌疑。

檢舉人表示，張明旭幾乎毫不避嫌的全力支持莎士比亞，甚至提出2011年高餐2位學生前往莎士比亞烘焙坊實習的薪水收據，實習生在莎士比亞實習半年期間、每人6萬元的薪水，竟都由高餐大買單，實在很離譜。

張明旭除了爆出「自肥太座」的爭議，一名高餐老師指出，張明旭關於產學應用的教授升等論文，內容參差不齊，不符合專業水準。

該老師指出，根據教育部的規範，產學應用升等論文要符合研發理念、學理基礎、主題內容、方法技巧和成果貢獻等五個面向，完整呈現產學的能量，「張明旭所提出的產學合作成果報告代表著作，總共只有9頁，對於升等教授專業著作上，非常不符合比例原則；整體內容看起來十分簡略，很多篇幅只是貼上與頂新集團合作方案的麵包烘焙材料、配方及製作過程。」

「現實校園中碩士班、博士班的學生論文，隨便都超過7、80頁，甚至超過100頁，他（張明旭）簡直天差地遠，實在令人難以置信。」該老師質疑張明旭的升等過程並不公平。

2018年間，監察院就曾前往高餐調查有關「張明旭升等過程不公」的情事，事後在監察院官網公告糾正報告，並建議校長候選人的升等資料，應該有揭露的必要。本刊追查後發現，在該糾正報告中，有專技講師參與審查張明旭升等教授的系教評會，也就是學術界常說的「低階高審」。

高餐老師指控，張明旭參訪報告敷衍草率，結論只有兩行半，教授升等論文甚至僅有9頁，內容品質參差不齊，質量不符合專業水準。（圖／讀者提供）

此外，本刊記者上網查詢後發現，張明旭共有4篇單獨出國參訪交流的報告，結論建議都非常簡短，且缺乏實質收穫，例如2018年間，他參訪荷蘭跟法國，結論僅是「此次行程，皆依照預定目標完成工作項目，未來將參訪心得融入課程教育，同時，對未來台法合作計畫將盡力實踐，期能將此行之目的發揮最大效益。」全部報告僅以「2行半」就交差了事。

面對各種指控，張明旭表示，檢舉內容都是惡意栽贓抹黑，他不回應，並自認為所做之事一切合法，可受檢驗。張明旭委託律師則指出，《公職人員利益衝突迴避法》修正後，在一定範圍內允許利害關係人進行交易，「張明旭並不是《公職人員利益衝突迴避法》範圍內的公職人員，所以沒有利益迴避的問題。」他認為，張明旭關係人的公司，是可以和學校進行交易。

本刊記者多次致電「品卓國際」詢問高慧樺回應，但電話不是轉語音，就是請記者留下電話表示會再回覆，可是至截稿為止無任何回應；而「莎士比亞烘焙坊」總店同樣要記者留下電話，表示會請業務回覆，但經過一天一夜，仍無任何回應。

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(中時新聞網)