【1】三倍券月底到期 逾80億還未花

三倍券使用期限到本月底31日，據經濟部統計，全台大約有不到50萬人尚未領取，領了還沒完全兌現的有100萬到200萬人，目前許多店家搭配聖誕慶典推出優惠活動，而未領用的三倍券都保管在郵局，待期限截止後會清點繳庫，希望未領用的民眾，把握時間。

【2】山友中彈 竟是海陸快艇機槍肇禍

高雄柴山陳姓登山客腳踝中彈案，流彈來源經查竟是海軍陸戰隊本月11日在海上演訓搶灘的M8快艇機槍所擊發，目前已鎖定肇禍槍枝準備進行測試。高雄地檢署表示，陳男已對軍方提告過失傷害罪；律師認為傷者未來向國防部索賠或請求國賠成功率相當大。

【3】拜登勝選 共和黨參院領袖率先承認

全美選舉人團14日正式投票，選出民主黨拜登為美國第46任總統。拜登隨後發表演說，呼籲全國應從分裂的選舉爭鬥中「翻開新的一頁」。但他同時拉高聲量，痛批川普總統「濫權」企圖破壞選舉結果，拒絕承認憲法及人民的意願。美參院共和黨（GOP）領袖麥康納昨日也首次公開承認拜登是總統當選人，共和黨多名重量級國會議員的轉變，代表著共和黨主流已經願意接受川普敗選的事實。

【4】慘 今年年終僅1.11個月

歲末年終，上班族最期待領年終獎金，不過，受疫情干擾影響，人力銀行昨公布「年終獎金與尾牙規劃調查」指出，74％的企業，預估在「牛年」農曆年前將發放年終獎金，比例不僅低於去年9成、大降15.6％，年終獎金平均發放僅1.11個月，創9年以來新低。

【5】玖壹壹真人秀 派言承旭當小弟

「玖壹壹」15日舉辦《極島冒險_溜浪玖壹壹》記者會，3人首度挑戰真人秀，在蘭嶼開設友善寵物餐酒館，還請到兩大男神言承旭、柯震東當嘉賓。談到跟言承旭的交情，健志表示是李王羅介紹認識，言承旭還帶他們去健身，「他一個舉動嚇到我」。

(中時新聞網)