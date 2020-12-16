中華電信智慧電網再獲台電低壓AMI(Advanced Metering Infrastructure)通訊介面單元一批(含購置暨安裝)標案，中華電信表示，該案為台電109年智慧電表通訊標案，建置區域分為四組，中華電信得標取得第三組，負責案場區域為台電北南、台中、雲林、彰化、澎湖、馬祖等6個區處共378,000具智慧電表通訊模組。

中華電信主標機構企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，中華電信全力支持政府智慧電網政策，整合內部資源，由中華電信研究院自主開發資訊頭端系統(HES,Head End Server)、網管系統與場域網路（FAN, Field Area Network)通訊模組韌體，並搭配中華電信全國涵蓋率最廣的NB-IoT/LTE-M行動網路，適用於台灣住宅複雜的通訊環境，可充分發揮智慧電表物聯網效益。

吳麗秀強調，未來更將整合全國最大頻寬與最佳頻位的5G行動網路，以高頻寬、低延遲、大連結的特性，承載更多元的智慧電網服務。

中華電信已於107、108年分別承攬台電低壓AMI通訊介面單元一批(含購置暨安裝)標案，契約數量共約30萬具智慧電表通訊模組，目前107年標案已完成總驗收，108年標案如期如質順利執行中。

中華電信在智慧電網物聯網通訊技術已累積豐富經驗，再次贏得本標案，充分展現中華電信深獲客戶青睞，中華電信表示，未來將秉持一貫積極與專業的服務，配合國家能源發展策略。

(工商 )