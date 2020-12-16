楊姓獵人深夜在台8線1.3k對面廢棄電廠打獵，於電廠後山發現邱男躲在山洞裡睡覺。（警方提供／王文吉台中傳真）

闖入中橫便道失蹤40天的邱男，被獵人發現躲在廢棄電廠後山躲山洞內。（警方提供／王文吉台中傳真）

邱男躲在廢棄山洞內，以防水布取暖，身體虛弱。（警方提供／王文吉台中傳真）

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新竹一名邱姓男子在中橫便道管制區失聯40天，今（16日）凌晨在台8線1.3公里處的廢電廠山洞被楊姓獵人尋獲。警方接獲報案後，連夜調派人力上山救援，搜救人員在山洞發現邱男時不僅面黃肌瘦，面對搜救人員的提問，邱男則回：「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢。」

和平分局谷關所15日晚間10時許接獲楊姓民眾來派出所報案稱，其於谷關台8線1.3k對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現一人躲在山洞裡睡覺。谷關所長王繼生立即調派該所警力5人由副所長陳文評率同消防局搜救人員前往救援。

員警到現場確認山洞內的男子為失蹤協尋對象邱男，身體虛弱。面對搜救人員詢問傷勢，邱男則回應：「戴安全帽跳下溪谷時腳有擦傷，目前傷都好了」、「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢」等語。

尋獲邱男時搜救人員先提供礦泉水及餅乾讓其充飢，接著揹負下山送醫檢視身體健康狀況，至於邱男在失蹤的41日究竟如何在山中生存、食物來源為何、又為何要躲在山洞不與家人聯繫等，皆待邱男身體狀況稍恢復後，再行釐清事宜。

回顧此案，邱姓男子於11月6日間無故闖入中橫便道的德碁管制站，在入口處撞傷管制人員後，於隧道口棄車朝裡頭狂奔，甚至嘴裡不停喊著：「有歹徒在後面追我」，行徑詭異，隧道出口亦無監視器攝錄到邱男身影，搜救人員僅在8日於山谷下尋獲一只沾有血跡的白色安全帽，此後邱男人間蒸發40日，直至今才奇蹟似尋獲。

邱男11月6日騎機車闖入中橫便道失蹤，警消聯合民間單位苦尋多時。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

(中時新聞網)