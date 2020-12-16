新竹一名邱姓男子在中橫便道管制區失聯40天，今（16日）凌晨在台8線1.3公里處的廢電廠山洞被楊姓獵人尋獲。警方接獲報案後，連夜調派人力上山救援，搜救人員在山洞發現邱男時不僅面黃肌瘦，面對搜救人員的提問，邱男則回：「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢。」
和平分局谷關所15日晚間10時許接獲楊姓民眾來派出所報案稱，其於谷關台8線1.3k對面廢棄電廠打獵，在電廠後山發現一人躲在山洞裡睡覺。谷關所長王繼生立即調派該所警力5人由副所長陳文評率同消防局搜救人員前往救援。
員警到現場確認山洞內的男子為失蹤協尋對象邱男，身體虛弱。面對搜救人員詢問傷勢，邱男則回應：「戴安全帽跳下溪谷時腳有擦傷，目前傷都好了」、「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢」等語。
尋獲邱男時搜救人員先提供礦泉水及餅乾讓其充飢，接著揹負下山送醫檢視身體健康狀況，至於邱男在失蹤的41日究竟如何在山中生存、食物來源為何、又為何要躲在山洞不與家人聯繫等，皆待邱男身體狀況稍恢復後，再行釐清事宜。
回顧此案，邱姓男子於11月6日間無故闖入中橫便道的德碁管制站，在入口處撞傷管制人員後，於隧道口棄車朝裡頭狂奔，甚至嘴裡不停喊著：「有歹徒在後面追我」，行徑詭異，隧道出口亦無監視器攝錄到邱男身影，搜救人員僅在8日於山谷下尋獲一只沾有血跡的白色安全帽，此後邱男人間蒸發40日，直至今才奇蹟似尋獲。
(中時新聞網)
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