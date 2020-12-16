Pornhub百萬影片全沒了 網驚：印度神童早就預言

全球知名成人影片網站Pornhub，遭控含有兒童色情、性侵等犯罪影片，超過210萬人聯署要求關閉，面對大眾的輿論壓力，Pornhub除了承諾會加強人工審核，也禁止用戶下載影片，同時並刪除網站中上百萬部的影片，引發熱議，有網友則驚覺，原來神童早預言了「全球性災難」。

一名網友昨在PTT上發文指出，印度神童早就預言了，2020的12月會有更大的事情發生，現在應驗了吧！現在P站（成人網站Pornhub）發生了更大的憾事，讓他忍不住大嘆，還有什麼比2020年還更糟呢？

貼文一出，立刻吸引網友留言討論，「的確是災難」、「信了，2020太可怕了QQ」、「真的是先知！這對宅男來說應該是史上最重大的慘案」、「神童太準了！ 真的是大災難」、「真的是神童，全球性災難正在發生」、「先知無誤」、「世界毀滅等級的災難」。

不過，曾精準預言新冠疫情的印度神童阿南德（Abhigya Anand），其預言內容其實是「2020年12月20日全球將再度面臨大災難，並持續至2021年3月21日，其中木星與土星將在12月20日合相，恐釀成比新冠疫情更嚴重的危機。」

(中時新聞網)