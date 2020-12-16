工業電腦廠凌華(6166)15日應邀召開法說會，公司預期2020年第四季營運可望穩步回升，明年歐洲及中國大陸成長動能續強、北美及亞太區可望同步回溫，且4大地區合計已取得97個設計導入（Design Win）專案下，營運可望重返成長軌道，法人看好可望年增達雙位數。

凌華2020年11月自結合併營收8.66億元，月增13.25％、年增12.53％，登上今年來次高，前11月自結合併營收85.55億元、年減7.88％，仍處近4年同期低點。前三季歸屬母公司稅後淨利1.71億元、年減46.63％，每股盈餘（EPS）0.79元，低於去年同期1.47元。

觀察凌華前三季各地區概況，占25％的中國大陸營收年增達48％、表現一枝獨秀，成為帶動第三季營運回溫主力。占34％的美國營收年減達24％，占21％的亞太地區營收年減19％，占19％的歐洲營收則年減2％。

以產品事業群觀察，以占30％的網通暨公建事業處（NCP）營收年增達28％獨強，占53％的嵌入式平台及模組事業處（EPM）營收年減20％，占17％的物聯網策略解決方案與技術事業處（IST）營收年減10％。

凌華財務長鄒大智表示，新冠肺炎疫情干擾今年各地區客戶拉貨需求，僅中國大陸受惠網通及公共建設出貨需求增溫，帶動營收逆勢強勁成長。歐洲地區因比較基期較低，前三季營收僅小幅衰退，由於第四季接單狀況不錯，預期全年仍可望小幅成長。

展望後市，鄒大智預期四大市場需求均可望顯著復甦，帶動明年營運呈現U型復甦，法人看好營收可望恢復雙位數成長。其中，歐洲及中國大陸受疫情影響較小，配合網通及交通設備訂單需求續旺，明年營運成長動能持續看俏。

而北美地區的客戶下單速度已見緩步成長，鄒大智預期明年營運可望U型復甦，且因比較基期較低，看好可望成長達雙位數。亞太區則看好隨著日本需求緩步復甦，配合韓國、台灣、新加坡成長拉抬，明年營運亦可望復甦。

凌華今年陸續與面板大廠友達及代工大廠鴻海策略結盟，分別導入智慧製造解決方案、發展自主行動機器人（AMR）。對於法人關注何時產生貢獻，鄒大智認為，明年雙方合作仍處於強化研發布局階段，結合目前在手專案出貨，預期最快2022年將有較明顯效益顯現。

(時報資訊)