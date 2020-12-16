資策會產業情報研究所(MIC)針對ICT整體產業提出2021年趨勢觀測，產業顧問林柏齊表示，2021年將是網通產業秩序重組的一年，主要是2020年COVID-19疫情、美中科技戰與全球5G開始規模商用化等因素，驅動網通產品/技術、產業競局、營運模式的大幅變革，因此，資策會MIC提出2021年網通產業的九大關鍵趨勢。

1.5G手機加速滲透與差異化：2021年全球智慧型手機出貨量約13.55億台，其中5G機種約5.39億台，滲透率39.8%。市場擴張刺激產品多元化，以滿足大螢幕高速串流觀影體驗，驅動更多品牌推出商用摺疊式螢幕機種，可捲式螢幕也以概念設計問世，期待成為最終解方。

2.Wi-Fi 6技術成為主流：5G逐漸開展，WiFi 6也伴隨成為聯網的主流規格，加上手機、筆電/平板、寬頻終端產品等因換機與在家工作等因素推波助瀾下，2021年WiFi 6占整體WiFi晶片出貨滲透率將超越50%。

3.NR-RedCap演進期望補中階物聯網缺口：為滿足特定缺乏長期電力供應且高傳輸速度的應用需求，3GPP預計將於2021年第三季在5G NR與NB-IoT之間、導入折衷的NR-RedCap技術標準，期待未來完備物聯網服務組合。

4.FWA成為寬頻最後一哩的新選擇：部分國家因幅員廣大的偏鄉區域光纖布建不易，吸引電信商嘗試以5G FWA作為固網最後一哩的選項，並淘汰過時的DSL技術，同時也推升2021年5G CPE（Mi-Fi與FWA）產業出貨成長超過143%達560萬台。

5.新榮耀點火手機市場價格競爭：預期美國政府短期內對華為禁令不易有大幅改變，「新榮耀」試圖直接取代華為遺下的中、低階市場空缺，激化中國大陸品牌加速競食。預估2021年新榮耀市占率有機會達4%，OPPO、vivo、小米等新三雄銷售量分達1.6~1.9億台。

6.OTT持續衝擊傳統機上盒產業：美國消費者影音收視行為改變，OTT領導業者累積用戶接近總付費電視用戶數的50%，兩大領導業者Netflix與Disney+皆逼近傳統電信、衛星、有線電視用戶的總和。2021年此趨勢將持續，傳統機上盒廠商必須調整產品線以因應。

7.電信商組隊布局邊際運算：5G結合邊際運算，讓電信商深入混合雲領域，並在網路品質、安全、成本等條件獲得優化的基礎上開展創新服務，可望帶動中小型地區資料中心建置，預估2021年邊際運算市場規模成長180%，達280億美元。

8.Open RAN生態加速擴展：2020年陸續已有大型電信商部署Open RAN架構進行示範，相關聯盟包括TIP及ORAN等也積極提升互通性，以確保未來ORAN架構的順利導入，將持續試圖催化產業生態系的誕生。

9.5G SA專網協助數位轉型：電信商擁有完整的5G公網網路建置與維運管理經驗，具備切入5G專網建置優勢，而自2021年起，企業專網也將由NSA架構往SA架構演進，真正落實企業加速數位轉型發展。

(時報資訊)