日盛金招親、搶親傳聞再起重新炒熱「金金併」話題，金管會雖未證實消息是否屬實，但指出有5家金控、6家銀行具備可發動敵意併購資格。雖然與2018年時公布的家數相同，但名單成員有所變動，其中國泰金及上海商銀落榜，由元大金及元大銀取代。

金管會為推動民營金控及銀行整併，2018年正式公告「金金併」相關法規修正草案。其中，若欲進行非合意的敵意併購，需同時符合資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好等4大原則。

對於富邦金傳出將公開收購日盛金，金管會對此表示無法對外說明任何細節。而金融機構欲發動敵意併購，按規定需2階段發布重訊公告，一是確認併購對象及金額、並經董事會通過後，二是取得金管會同意函後，在正式啟動購前公告收購期間及價格。

至於目前有哪些金融機構符合敵意併購資格，銀行局主秘童政彰表示，目前有富邦金、中信金、玉山金、台新金、元大金等5家金控，以及上述金控旗下的富邦銀、中信銀、玉山銀、台新銀、元大銀及國泰世華銀。

對比2018年時公布的符合資格名單，雖然同為5家金控及6家銀行，但其中國泰金意外落馬、非金控的上海商銀亦落榜，分別由元大金及元大銀晉升。國泰金此次未能符合資格，主因近3年的平均資產報酬率（ROA）未達同業前3分之2水準。

(時報資訊)