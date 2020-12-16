沈智慧絕食97小時癱軟送醫

國民黨中常委沈智慧12日開始在立法院門口絕食，抗議美國萊豬開放進口，現已絕食超過97小時。今（16）日凌晨1點，沈智慧在臉書指出，晚上血壓飆高一直降不下來，四肢僵硬、全身發冷，水也喝不太下。國民黨前主席洪秀柱稍早抵達現場，勸沈智慧進食、送醫，氣罵「再不聽話我都被你氣死，現在到底要怎樣」。醫生評估後表示血壓不穩定，恐造成腦部、心臟血管的意外發生，隨後沈智慧也被送上救護車，前往醫院檢查。

截至今日上午11時，沈智慧絕食進入第97小時，身體相當虛弱、癱坐在椅子上。洪秀柱相當擔心她的身體狀況，嚴厲要求她去醫院檢查，回來有本事就繼續坐，身體搞壞了要怎麼抗爭，連講話的力氣都沒有了，「有本事起來跟我一樣大聲，跟我吵架，我就讓你繼續坐」「火大了，再勸下去都要坐救護車了」。

沈智慧絕食97小時癱軟，國民黨前主席洪秀柱探視。（圖／摘自沈智慧臉書）

旁人也紛紛勸沈智慧就醫、進食，安慰他「我們都在，我們會在」。久未進食，沈智慧越來越虛弱，聲音小到要貼在耳邊才能聽到。相關醫護人員已在一旁待命，並初步了解沈智慧狀況，詢問是否有身體不適、嘔吐、胸悶、頭暈等狀況，但沈智慧仍堅持不到醫院。

醫生11時13分左右抵達現場，表示沈智慧血壓高高低低不穩定，血壓不平衡可能造成腦部、心臟血管的意外發生，這也是最不願意看到的，勸她留得青山在，為中華民國珍重。最後沈智慧妥協就醫，前台北縣長周錫瑋等人也答應她會留在現場守候，一旁人員不斷大喊「委員辛苦了」「沈智慧加油」。

收看直播的網友相當不捨，紛紛喊話「真的不要撐了」「用自己生命反萊豬政府會看到嗎？」「保重身體再戰」「817選出來的總統，現在有人在絕食抗議萊克多巴胺，請問您看到了嗎？」

沈智慧凌晨在臉書表示，知道自己還不能倒下，選在立法院前絕食靜坐，就是在提醒民進黨的立法委員們，「你們只是投票給你的台灣公民的延伸，你的權力是人民賦予的！七成反萊豬的民意，才是你們要聽從的！你們的主人從來不是黨意、總統、美國。」

沈智慧要民進黨立委們醒醒、摸摸良心，在支持萊豬記名投票，並投下反對票，向選民交代，「告訴他們你反萊豬，你與他們站在一邊。否則，罷免就在不遠處等你」，但知道總有些人，沒有面對的勇氣與品格，可能有許多歪招，所以也呼籲有良心的立委們，18日立法院政黨協商，一定要把萊豬進口列為24日表決的第一案。

以多年立委經驗，沈智慧推測，很有可能民進黨立委在第一案結束時，就提出散會動議，依人數優勢通過後，當天就不再進行任何表決，導致萊豬開放的行政命令在25日自動生效。

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(中時新聞網)