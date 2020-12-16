金管會再出新招打炒房，續啟動不動產專案金檢後，再宣布要求各銀行加強承作建築貸款的集中度風險管理，對於占比高於平均的8家銀行，將要求適度分散風險性資產配置、以適度降低集中度風險，或適度提高備抵呆帳提列，累積風險承擔能力。

據銀行局統計，國銀承作建築貸款占放款總額比率逐年攀升，相較2015年時的7.13％，截至2020年10月底已達8.62％、創近5年高點，使金管會決議出手，要求銀行自行提出改善計畫並落實執行，並將適時採行必要監理措施。

金管會表示，銀行應落實辦理不動產貸款的風險集中度控管、並遵循銀行法相關規定，將資金、作業成本及風險因素納入放款訂價措施，基於風險管理基礎適度增提備抵呆帳，以達保守穩健經營目的。通案部分將密切注意相關監理指標，並適時進行壓力測試。

銀行局主秘童政彰表示，目前有8家銀行承作建築貸款占比超出平均、均達逾10％以上，會先發函要求提出整體改善計畫並落實執行，並將逐月、逐季檢視，若集中度仍未改善，才會視個案狀況要求提高備抵呆帳提列比率，目前規定為1.5％、最高可能達2％。

(時報資訊)