電源管理廠—台達電(2308)藍牙平板PA1燈具獲得台灣首張ULIoT安全評等(UL IoT Security Rating)，成為全球首款獲得ULIoT安全評等的智慧燈具，此次PA1台達藍牙平板燈具獲得國際級資安驗證，將幫助台達電在全球市場的拓展。

近年來物聯網應用飛快增加，搭配5G的發展預計將大幅改變未來城市、建築、工廠的樣貌，然而許多專家都提出了資訊安全的警告，所有的設備只要與網路相連都可能成為被駭的破口，台達重視物聯網設備的資訊安全，並在國家發展委員會及財團法人電信技術中心(TTC)輔導下於台灣率先申請嚴密的全球性ULIoT安全評等驗證，此次驗證即針對包括安全軟體更新、資料加密、安全通訊、系統管理等七大類別進行20餘個測試項目，將能為全球客戶提供更安全可靠的物聯網設備，以行動及國際驗證成果展現對資訊安全的重視及投入。

台達藍牙平板燈PA1所搭配之燈具軟體能有效實現安全的金鑰運用，通過UL IoT安全評等銀級驗證，台達藍牙平板燈系列產品皆符合BluetoothSIG Mesh Profile規範(藍牙技術聯盟網狀網路通訊協定規範)，內建的台達「智互聯」燈控系統具有去中心化自主控制技術，可透過手機藍牙連線開關、調整色溫及亮度、進行場景設定及群組規劃。不受迴路限制亦不需複雜設定，即可對單燈進行群組或個別控制，除了節省佈線成本，更能增加應用彈性，在藍牙的基礎上，燈具之間可自組成節點綿密的IoT網路，成為智慧建築內資料採集、室內定位、資產管理等相關加值服務的核心骨幹。

台達物聯網照明事業處處長王志賢表示，台達近年全力發展以物聯網為基礎的樓宇自動化解決方案，推動智慧建築的發展。燈具是建築中最普遍且均勻分布的基礎設施之一，『智互聯DeltaZhi』照明系統不只提供照明，而能做為資訊擷取以及傳輸的節點，成為智慧建築的骨幹，提供豐富的加值應用與服務。對資安的重視早已是台達開發團隊的準則，很榮幸能在台灣首先取得ULIoT安全評等驗證，未來台達會持續強化物聯網產品的資安設計，為客戶提供更可靠的產品及服務。

(時報資訊)