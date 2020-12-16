新竹邱姓男子11月6日騎機車闖入中橫便道德基管制站管制區，疑似跳下百米深溪谷失聯，今（16）日凌晨找到人。一名楊姓男子昨晚上山打獵時，發現邱男躲在廢棄電廠後方的涵洞裡睡覺，警消獲報後合力抬下山；據悉，邱男失蹤40天全靠喝「溪水」存活，而邱男胞姊得知找到人後相當激動，直說會好好向楊男道謝，並給出50萬懸賞獎金。

據《三立新聞網》報導，楊姓男子昨晚9時許到谷關台8線1.3公里處廢棄電廠附近打獵時，發現邱男躲在電廠後方的涵洞內睡覺，10時通報谷關派出所，警消循線果真找到虛弱的邱男；楊男看見攝影機拍攝，還開心地比出YA手勢，說「要叫我英雄獵人」。而邱男家屬曾開出50萬懸賞金，邱男姐姐表示，目前已獲知楊男電話、姓名，等邱男狀況穩定，一定會當面致謝、給獎金。

楊姓男子昨晚9時許到谷關台8線1.3公里處廢棄電廠附近打獵時，發現邱男躲在電廠後方的涵洞內睡覺，10時通報谷關派出所。（警方提供／王文吉台中傳真）

據悉，家屬第一時間接獲消息後，緊急前往谷關的醫院探視邱男，邱男姊姊看到他趟在病床上，馬上情緒激動地給他一個擁抱，她說弟弟蹤40天只喝涵洞下方的溪水過活，整個人瘦了5公斤、身體脫水，目前需要住院觀察，讓弟弟好好休息，等他檢查完身體無恙、恢復體力後，才考慮聊聊當時發生什麼事。

找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

新竹邱姓男子11月6日傍晚5時許騎乘機車闖入中橫便道德基管制站管制區，16日凌晨在台中谷關山洞被尋獲，他被找到的當下身體虛弱，但神情意識清楚地說「戴安全帽跳下溪谷時腳有擦傷，目前傷都好了。」搜救人員提供礦泉水及餅乾充飢，接著揹負下山送醫檢視身體健康狀況，再辦理後續案情釐清事宜。

(中時新聞網)