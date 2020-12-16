行政院長蘇貞昌近期因萊豬進口、丁怡銘牛肉麵事件，以及自己用三倍券買漫畫送孫女卻「被打統編」，成各界砲火焦點，與總統蔡英文的關係也被大作文章。國民黨前立委陳學聖表示，蘇這個人能屈能伸，2004年放軟身段的結果不僅當選民進黨黨主席，翌年更高升行政院院長；如今再度蹲低，眼前就是總統大位了，而蔡也無力阻止。陳更翻出一張，蔡抬頭驚訝看著蘇起身鞠躬的照片，表示這張照片就「道盡了一切」。

陳學聖昨天（15）在臉書發文，附圖是一張蘇貞昌站起身向前鞠躬，蔡英文卻用驚訝表情看著的照片，直言：「一張照片道盡一切！」陳表示，蘇雖有「衝衝衝」之稱，但他絕對不是只會「衝衝衝」，而是個懂得屈伸之道、蹲低跳高的人。在風雨飄搖、內閣保衛戰中，蘇是可以放軟的，而且曾經放軟過。

陳學聖舉例， 2004年年底，蘇貞昌宣佈參選黨主席時，曾經說過「蹲下是為了更強有力的躍起，後退是為前進」，後來蘇果真當選黨主席翌年，再升任行政院長。而此時此刻，蘇再度蹲下，躍起之心，路人皆知，意圖也很清楚，就是總統大位。陳分析，面對蘇的總統大位野心，蔡英文絕不可能不知道，但想換又無人或延遲再換，「最終蘇蹲下、坐大時，小英恐也只能長嘆，徒呼負負了！」

文章一出，網友討論熱烈，紛紛留言：「腿軟吃四方？」「為了官位可以趴到地上吧？」「最討厭的政治人物」、「我只看到，消費倒是花得很努力。應該是家裡存貨還很多吧」、「有這種人當總統完全人民的不幸，但是很多低能還是會選他」、「蔡蘇體制是否最優難料？打殺新聞自由則已經算青史留臭名，永遠洗不乾淨！」

(中時新聞網)