小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】谷月涵示警 台股進入投機期

寬量國際策略長谷月涵15日指出，台股的萬四行情應已來到最後一波，進入投機的階段，台股現在還跟著續強的美股在走，主要是全球量化寬鬆的資金太多，資金持續流進台灣，股市呈現在投機區間繼續上漲，而今年來的疫情激化出兩大議題：大數據和半導體，會繼續在2021年的股市發燙。

【2】林啟超：台幣明年七上八下 股市留意閃崩

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超15日首度亮相，強調2021年全球經濟將維持低利率、貨幣寬鬆政策環境，激勵風險性資產上漲，對明年經濟「審慎樂觀」、景氣會持續上揚，新台幣匯率則是「七上八下」（27元、28元），若央行沒有阻升，2020年新台幣恐怕早已升破28元大關。

【3】15檔作帳必漲股 年底衝刺

外資準備進入聖誕假期，交投逐步轉淡，期貨市場未平倉淨部位也已轉為淨空單，反觀內資接手主戰場，12月以來轉買64.06億元，衝刺年底最後績效，廣達（2382）、台塑（1301）等15檔個股在過去10年間，每逢作帳行情上漲機率逾九成，且法人12月以來積極買超，可望在大盤修正過程走出自己的格局。

【4】OPEC降明年需求增幅 油價震盪

國際油價周一創九個月新高，主要是美國開始為民眾施打新冠肺炎疫苗，讓人看好經濟能逐步回復正常而帶動能源需求。但石油輸出國家組織（OPEC）和國際能源署（IEA）分別調降明年全球石油需求預測後，油價這波漲勢應聲受到抑制。

【5】無故拒保身障者 五保險公司挨罰300萬元

身心障礙者投保權益，金管會有在顧。金管會保險局15日指出，為保障身心障礙者平等投保權益，已推動多項措施要求保險業不得對身心障礙者有不公平待遇，若違法可罰60～1,200萬元，並處以停止招攬三個月處分。

(中時新聞網)