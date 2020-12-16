市售水餃品牌百百種，大家都怕挑錯了踩雷，一名網友上網詢問，眾多冷凍水餃中，「吃哪牌才專業？」文章一曝光，立刻掀起內行饕客回應。
該名網友日前在PTT詢問，最近想買冷凍水餃存放，但之前在賣場買的冷凍水餃口味不符合期待，「想問大家有推薦哪個牌子嗎？」
文章曝光後，引發網友熱情回應，包括及第、八方、白冰冰、龍鳳等品牌各有擁護者，不過，其中有一名網友表示，自己買水餃都是選皮較薄的，皮太厚通常都只是吃一些澱粉。
另外，也有人說「我都吃地方媽媽包的」，與其買市售的冷凍水餃，更推薦菜市場裡婆婆媽媽包的，更大顆更好吃。
在眾多留言中，有不少網友大推標哥的「標太郎」及「漢漢」，直呼水餃用料相當實在，且不用沾醬料，味道就很足夠，「唯一推薦標太郎、漢漢」、「漢漢真的好吃，家裡長輩吃了都上癮，說還要再買。」
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。