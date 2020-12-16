冬天氣溫低，除了留意心血管疾病問題外，腎臟病患也不宜大意！尤其冬天容易暴飲暴食，大啖美食加上飲水不足，容易加重腎臟負擔，而冬天早晚溫差大，若身體一直處在寒冷的狀態也會加重腎臟運作負擔；此外，若有憋尿習慣也可能造成腎功能低下，提醒民眾應提高警覺，別輕忽腎臟保健的重要性！

冬天易傷腎的不良行為包括：

1.水分攝取不足

對於健康的民眾而言，建議每日需攝取約2,000cc的水分，並採少量多次補充身體所需，因茶水或市售飲料可能含有大量的鉀離子，年長者過量飲用恐超過腎臟負荷。而嚴重慢性腎臟病患則應依照醫師建議控制水分攝取，以免出現肺積水。

2.飲食控制不良

冬天最常圍爐吃火鍋，但市售火鍋往往過油、過鹹，對腎臟病友是沉重的負擔。譬如：食材久煮後的湯底含有大量的鉀、鈉、與普林，肉類食材含過高的蛋白質，沙茶、豆瓣醬、辣椒醬等火鍋調味料都含有過高的鹽分，一餐下來即會血壓上升、加速腎臟功能惡化。

因此，腎臟病友吃火鍋時應避免飲用高湯，多吃新鮮蔬菜、少吃肉類、雞蛋、海鮮等富含蛋白質的食材；火鍋調味料建議採用新鮮的蔥、薑、蒜、生辣椒、醋、蘿蔔泥等食材調味，以降低腎臟負擔。

3.暴飲暴食

腎臟病友須嚴格控制飲食內容、並且盡可能固定時間用餐、避免大小餐。當血糖不穩、血壓過高或過低時，都會增加腎臟負擔以及腎內血管硬化的程度，因此，勿因天冷而暴飲暴食，以維持血糖及血壓穩定。

張瑞廷醫師提醒，腎臟保健預防勝於治療，建議平時採均衡飲食與正常作息，最好戒菸並避免過量飲酒，若有三高問題或慢性疾病者應配合醫師做好疾病控制，以免腎臟病況惡化。

冬天傷腎行為。(圖/健談提供)

冬天傷腎行為。(圖/健談提供)

4.未做好保暖工作

5.亂用成藥

藥物濫用也是傷腎主因之一！民眾若是出現感冒、頭痛或身體不適症狀時，最好諮詢醫師診斷與用藥建議，切莫自行服用家中剩餘藥品、或服用來路不明的成藥及中草藥，以免藥物殘留造成腎臟不可逆的損傷。

6.不良憋尿習慣

長期習慣性憋尿可能引發腎臟損傷！正常來說，身體的毒素會透過尿液排出，若習慣性憋尿者，可能會使尿液因阻力而逆流回到腎臟，可能引發腎積水或是尿路感染等問題，進一步造成腎臟功能低下甚至惡化。

寒冷且重飲食的冬季是慢性腎病患者的挑戰！張瑞廷醫師呼籲，腎臟的保養是無時無刻的、也是需要持續且細心的，務必提高警覺，愈早發現，愈易治療。若經腎臟科醫師診斷腎功能無法恢復時，建議應遵照醫囑規律接受洗腎治療，以減輕不適症狀。

腎臟病相關問題，建議諮詢「腎臟科」（編輯梁惠明）

(中時新聞網)