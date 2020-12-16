美國新一輪刺激談判有望達成協議，加上蘋果公司傳出明年上半年iPhone計畫增產30%的消息激勵市場投資人，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於+1.14%至+1.41%，其中費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲1.48%，聯電ADR下跌3.41%。

量價及技術面：

（1）、量能：量增下跌，短線不利多方，後續下跌須量縮才有利止跌。

（2）、均線：跌破10日線，下檔支撐為13,800點附近，上檔壓力為14,300點附近。

（3）、技術指標：日KD向下開口擴大，短線仍要提防再度回檔。

周二櫃買指數下跌1.86%，收在176.93點。短線支撐為172點附近，壓力為181點附近。

觀盤重點，台股周二出現帶量下殺，收盤跌破10日線，外資期貨淨部位持續維持淨空單，短線上我們認為指數在未出現量縮價止穩及外資期貨回補轉多前，仍要提防再下探低點的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、封測、IC設計、航運、造紙、鋼鐵、紡織等。

(時報資訊)