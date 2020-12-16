石英元件廠—台灣晶技(3042)自結前11月每股稅前盈餘為4.89元，5G引爆終端需求，晶技訂單排期已到明年第2季，晶技不僅第4季業績可望創下單季歷史新高，明年業績展望亦很樂觀，晶技董事長林萬興表示，明年業績可望較今年兩位數成長。

5G商轉引爆高階石英元件需求，且5G規格不像4G，如果廠商沒有開發及製程能力，未在一開始就做進去，很難跟上客戶需求，需求旺盛但可供應的廠商少，致使高階石英元件自去年下半年開始供給吃緊，晶技因過去幾年投入大量資源與客戶進行5G產品研發及製程的改善，延攬很多半導體人材加入公司，目前擁有晶片設計、封裝能力，以及高精密產品量測能力，如：自製黃光製桯的晶片等，成為5G時代來臨的受惠者，今年業績亦從年初旺到年底，並有機會延續到明年。

林萬興表示，5G應用如雨後春筍逐漸顯現，如：明年全球5G手機可望達4.6億支到4.8億支，預期2025年5G手機滲透率可達60%以上，5G基地台因必須增加很多小基站，預估石英元件用量將較4G增加2倍，金額可達3倍，讓公司未來兩到三年營運不用擔心。

受惠於客戶需求強勁，晶技11月合併營業收入為10.72億元，月減1.4%，年成長30.4%，單月稅前盈餘為1億6483萬6000元，月增2%，年成長73.7%，單月每股稅前盈餘為0.53元；累計前11月合併營業收入為99億7376萬6000元，年成長30.8%，稅前盈餘為15億1367萬8000元，年成長117.6%，每股稅前盈餘為4.89元。

在車用部分，林萬興表示，過去公司重心放在車用影音娛樂系統，交貨僅5到8顆，現在已交到50顆到60顆，且客戶涵蓋美國及大陸電動車大廠，目前車用產品佔比約5%，預估兩到三年車用產品佔比可達10%。

為因應客戶需求，晶技近幾年積極擴建產能，目前已有200條生產線，公司亦持續進行產線去瓶頸，提升各產線產出效率，明年第1季將再增加5條產線，預計1個月增加60KK，產能約增加15%。

(時報資訊)