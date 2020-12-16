王菲與謝霆鋒復合後交往7年，過程中分手傳聞不斷，不過近來有消息傳出，兩人撐不過「七年之癢」，這段感情早已經玩完，另外王菲身邊早已有小鮮肉陪伴，兩人更是不避嫌經常出雙入對，而新歡身分也被起底，就是她的十年粉絲。

「鋒菲戀」復合邁入第7年後，就屢屢傳出兩人早已經分手收場的消息，尤其今年8月29日謝霆鋒40歲生日，僅由《中國好聲音》導師李健、李宇春及李榮浩等人為他慶生，獨缺王菲身影，也讓此傳聞甚囂塵上，據悉兩人濃情轉淡，主要與王菲身邊出現的新歡嫩男Ryan有關，兩個人近2個月內就被4度目擊同框，關係可以說是相當密切。

王菲新歡據悉是她的10年粉絲。（圖／微博）

根據《鏡週刊》報導，Ryan是王菲的10年粉絲，透過朋友牽線認識成為好友，之後兩人就經常出雙入對，不論是KTV同歡唱歌，又或者是搭機同行，甚至是王菲在音樂祭弄丟手機，到失物招領處領回手機時，都能見到Ryan陪伴在旁，兩人可以說是形影不離。

至於「鋒菲戀」的現況，港媒也驚爆兩人早已經分手，至於現階段看似「在一起」，只是演給外界看而已。

(中時新聞網)