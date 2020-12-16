男子年初罹患鼻咽癌，透過治療已無大礙，返家休養後意外發現，兩年前去宮廟問事的字條，他一看驚呆，原來神明早提醒他要注意身體。（圖／翻攝自靈異公社）

超神準預測！一名網友分享，他在今年年初被診斷出有鼻咽癌，經過治療後已返家休養，某天不小心打翻水才發現，兩年前和朋友去宮廟問事，曾獲得一張小字條，如今翻出來一看，只見紙上寫著「去檢查鼻咽」，讓他一看秒起雞皮疙瘩，原來神明早提醒他了，引發網友熱議。

一名網友昨在臉書社團《靈異公社》上分享，今年年初被診斷出有鼻咽癌，讓他想起兩年前和朋友們去淡水某宮廟問事，只記得當時神明說他的鼻子裡有顆痣，若不信可去檢查，但由於是首次問事，沒經驗也不曉得是否該追問「是好的，還是不好的」。

該名網友表示，當時聽完心裡只想著，鼻子裡有痣就有痣，有什麼好不信的。後來，原PO回想起來，問事時旁邊有個師姐會幫忙記重點，但他當初將字條帶回家後，也沒特別注意裡面的內容，就隨手一放，完全忘記了。

該網友也說，直到癌症治療告一段落，某天他在家中吃早餐時，不小心打翻水杯，才看到被壓在餐桌最下層的字條，只見上面寫著「去檢查鼻咽」，他才驚覺原來神明在兩年前就暗示了。

貼文曝光，不到一天就吸引上萬網友狂讚，許多人留言跪求地址，「這麼厲害，想知道在哪裡」、「兩年前，好神」、「卡！求地址」、「爸爸當初也是被神明叫去做身體檢查，結果是舌癌 還沒擴散就趕快切掉了 還好有聽話」。對此，原PO則更新貼文表示，宮廟的名稱與地址須經過廟方同意才能公開，因為怕給廟方造成困擾。

超神奇的巧合也讓不少網友直呼，雖然不是很信這類型的東西，但真的太巧了！許多人也紛紛留言祝福原PO「身體健康，早日康復」。

(中時新聞網)