台股「萬四」高點震盪整理，外資近期卻出現賣超擴大，同時台幣匯價盤中持續向28元整數大關迫近。台新投顧總經理李鎮宇分析，今年以來外資仍然賣超台股逾6000億元，以往年經驗，外資大賣超後的隔年，至少會回補一半的資金，也就是約3000億元，而外資買超1億元，對台股指數推升約0.3~0.4點，換言之，單就外資明年資金回補對台股的推升約有900~1200點的助力，據此推估，台股明年高點上看15800點，上半年見高點的機率較高。

至於新台幣匯價今年大幅走升，李鎮宇認為，當景氣復甦時，接單呈現供不應求，匯損的議題就不是重點，目前看來，今年的WFH題材至明年都還會持續，終端需求仍相當強勁。

李鎮宇也關心疫苗的議題，他認為疫苗將從研發階段進入上市階段，明年將成為戰略物資。在歐美方面，2020/11月輝瑞三期臨床實驗追蹤滿2個月，Moderna三期臨床實驗追蹤滿2個月；2020/12月阿斯利康三期臨床實驗追蹤滿2個月；2021/1月嬌生三期臨床實驗追蹤滿2個月。美國疾管局官員預計2021/4月開始全面接種，6月完成普遍接種。至於中國，康希諾生物在6/29日獲軍方批准使用，最快年底取得三期臨床數據；國藥控股6/30日獲軍方批准使用，已數十萬人接種，預計年底上市；科興生物8/31日獲軍方批准，若三期順利，將向美FDA申請授權。中國國家衛生健康委員會預計今年底中國疫苗年產能達到6.1億劑，明年將擴大至10億以上以滿足全球的需求。

李鎮宇重申，由於疫苗上市見曙光，今年受疫情衝擊較深的價值型股票優勢浮現。台灣的價值型股自2011年以來就呈現被低估的情勢，今年因新冠疫情，更壓抑價值型的股票，而成長型股票目前看來已經有明顯估值偏高。明年的台股可流資資金由成長轉進價值型，大型股轉入小型股趨勢。

明年在電子股投資方向，李鎮宇提出「兩新一舊」觀點：半導體持續發酵，再加入5G手機與低軌道衛星發展等題材。

一、Apple Silicon成型台灣半導體持續發威：Apple將擺脫Intel架構，轉換至ARM，以拉動Macbook市占率；新的M1晶片，跑分數據優於今年上半年推出的Intel晶片；先進封裝為M1效能關鍵及台積電核心競爭力；Intel最終恐被迫向台積電釋單。

二、5G手機拉動半導體成熟製程需求：iPhone 12手機初期預購量為前一年同期的2-3倍，然而手機仍存在缺貨現象，預計iPhone拉貨旺季將從4Q20延續至1Q21;5G手機電源管理IC是4G手機的兩倍，拉動半導體成熟製程的需求；聯發科(2454)購買機台租賃給力積電(6770)，確保產能無虞。

三、台灣的太空實力，Starlink供應鏈：預估Starlink將於4Q25底發射超過12,341顆衛星，Starlink於2025年將提供服務於4536萬人使用，2022-2027 CAGR為54.8%。星鏈計畫（Starlink）被市場視為提前掌握6G發展的關鍵，引爆全球龐大商機。台股盤面「星鏈概念股」主要包括零組件相關、網通相關、組裝與其他等三大類族群及相關個股。如:台光電(2383)、穩懋(3105)、聯德控股-KY(4912)、系統電(5309)、台揚(2314)、昇達科(3491)、啟碁(6285)、金寶(2312)、昇貿(3305)、同欣電(6271)等。

(時報資訊)