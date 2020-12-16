投資人看好美國國會可望於近日推出新一輪激勵措施，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，周二美股主要指數全面大漲，顯露上演「聖誕行情」的跡象，那斯達克指數創下收盤歷史新高。

美國眾議院議長佩洛西周二晚些時候邀請國會領導人會商，尋求敲定全面性的大規模政府支出方案，並就新一輪新冠紓困措施達成協議。

周二收盤，道瓊工業指數上漲337.76點或1.13%，收報30,199.31點。標普500指數上漲47.13點或1.29%，報3,694.62點，中止連續4大的跌勢。標普500指數與道瓊指數雙雙創下11月24日以來最大單日漲幅。

那斯達克指數勁揚155.02點或1.25%，收在12,595.06點，改寫12月8日創下的歷史收盤高點。

小型股羅素2000指數飆升約2.4%，亦創下歷史新高。

蘋果大漲5%，股價創下去年9月來新高，為美股三大指數帶來最大的提振。媒體報導，蘋果計畫在2021年上半年將iPhone產量提高30%。

受蘋果大漲帶動，標普科技股指數上漲1.6%。自全球爆發這場大流行病以來，被視為較不受疫情影響的科技股表現優於大盤，今年以來已上漲逾35%。

Mai Capital Management首席股票策略師Christopher Grisanti表示，當市場害怕經濟可能因疫情升高與封鎖措施而陷入停滯時，會偏好買進科技股。

標普500指數全面收高，非必需消費品、地產、能源與材料等對經濟情勢敏感的類股表現亮眼。市場預期近來新冠肺炎確診數與染疫死亡人數激增，以及11月意外疲弱的就業數據，將促使美國國會就新一輪激勵方案迅速達成協議。

公用事業股大漲近2%，創下11月初以來最大單日漲幅。6 Meridian投資長Andrew Mies表示，該類股表現落後，追求收益的投資人開始有些輪動，而整個股市齊揚是一個健康的跡象。

Jones Trading首席市場策略師Mike O'Rourke則表示，投資人必須更具戰略，更關注價值型股票，在經濟開始復甦時，此類股票可能提供更多機會。

禮來（Eli Lilly and Co）大漲6%，該公司宣布將以10億美元收購Prevail Therapeutics，擴大高獲利的基因治療業務。Prevail股價飆升82%。

莫德納（Moderna）下挫5%，儘管美國食品藥品監督管理局（FDA）稱該公司的新冠疫苗「高度有效」。此前媒體報導，莫德納疫苗將於周五獲得緊急使用授權。

美國聯準會將於周三結束為期兩天的貨幣政策會議，市場將密切關注其會後決議，屆時該美國央行料將暗示在可預見的未來仍將維持低利率不變。最近新冠疫苗的推出，料將改善聯準會對2021年的展望。

(時報資訊)