新北市市長侯友宜在各大民調中拔得頭籌，成藍營新一代政治明星，與新北市前市長朱立倫搭檔問鼎2024總統大選的呼聲屢傳。媒體人韋安痛批，所謂「朱侯配」根本是個「不科學的假議題」，背後的目的是「卡侯挺朱」，想封殺侯未來的可能性；並直言「哪有A咖（侯）去當B咖（朱）副手的？」指出大位是靠腳踏實地「掙」得民意支持，而不是靠「蹭」出來的。

韋安14日在臉書發文寫道，所謂「朱侯配」，就是卡侯挺朱，封殺侯未來的可能性，根本假議題。並表示，自己本來不想再談論「朱侯配」，這種「不科學」的議題，不過前兩天一篇「哪有A咖（侯）去當B咖（朱）副手的？」無心發文，卻引發了「巨大的反響」，一位國政院退休研究員學者前輩，為此還投書論證，用星座命理，「明褒朱、暗貶侯」一番，讓他實在不得不出來，為這個話題再負責任的多說幾句話。

韋安進一步指出，朱立倫不可能代表國民黨參選2024總統大位的3大原因：一，去年，朱用「大大的擁抱」，希望爭取韓國瑜支持他選總統，結果根本沒用；二，侯已一再強調「專心市政」，現在搞「朱侯配」，只會干擾他的市政，攪亂輿論風向，可見「朱侯配」是假，封、卡、殺侯未來可能性才是真；三，2019年挺朱人士，希望跳過原有藍營的初選遊戲規則，早早確定朱的參選總統身份，結果讓藍營烏煙瘴氣、大傷元氣，現在離2024年還有3年多，就要卡侯挺朱，自己搶轎子坐，難道不是又瘋了嗎？

不僅如此，韋安更大酸：「可悲啊！哪有大位是可以『蹭』出來的？」強調大位是靠「想做事、能做事，實實在在在做事」，贏得民意支持，一張張選票「掙」出來的，不是靠東蹭西蹭「蹭」出來的。

(中時新聞網)