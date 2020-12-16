揚秦16日上櫃 每股60元掛牌 09:092020/12/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 揚秦國際企業（2755）12月16日新上櫃掛牌，每股掛牌價60元，櫃買中心16日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請揚秦國際企業高層、暨輔導其上櫃之證券承銷商-台新證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。 揚秦國際企業主要從事連鎖餐飲品牌之經營，108年合併營收為12億9,816萬元，稅後盈餘為6,265萬元，每股盈餘為3.47元。109年前三季合併營收為10億8,531萬元，稅後盈餘為4,872萬元，每股盈餘為2.7元。 藍月亮今在港掛牌 超購300倍 晶技前11月稅前獲利 年增117.6％ (工商 ) #揚秦 #上櫃 #揚秦國際 #合併營收 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中興電 前十月EPS 1.83元 04:102020/12/16 證券．權證 桃園站前肯德基 穩坐15年地王 04:102020/12/16 產業．科技 10年與30年公債殖利率將大幅走高 富銀：疫苗上市 美債看空 04:102020/12/16 全球財經 鎳價創14個月新高 鋼鐵股成頂梁柱 04:102020/12/16 證券．權證 電池模組類股添新兵 新普旗下AES拚明年H1掛牌 04:102020/12/16 證券．權證 熱門股－系微 獲宏碁5G筆電採用 04:102020/12/16 證券．權證 權證星光大道－凱基證券 美律 2021年TWS續旺 04:102020/12/16 證券．權證 權證星光大道－兆豐證券 大成鋼 營運展望正向 04:102020/12/16 證券．權證 新興企業債擁利多 成市場寵兒 04:102020/12/16 投資理財 2021景氣穩健股 外資連5買 04:102020/12/16 證券．權證 操盤心法－年底漲多震盪換手，有利元月效應行情 04:102020/12/16 證券．權證 財經熱門新聞 中芯大地震！不爽蔣尚義回鍋 CEO梁孟松憤而請辭 - 要聞 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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