揚秦國際企業（2755）12月16日新上櫃掛牌，每股掛牌價60元，櫃買中心16日上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請揚秦國際企業高層、暨輔導其上櫃之證券承銷商-台新證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。

揚秦國際企業主要從事連鎖餐飲品牌之經營，108年合併營收為12億9,816萬元，稅後盈餘為6,265萬元，每股盈餘為3.47元。109年前三季合併營收為10億8,531萬元，稅後盈餘為4,872萬元，每股盈餘為2.7元。

(工商 )