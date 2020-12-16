菲律賓民答那峨發生地震 規模6.2 09:312020/12/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓民答那峨發生地震 規模6.2（圖／翻攝自Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences）指出，菲律賓民答那峨（Mindanao）今天早晨遭規模6.2地震侵襲。 路透社報導，德國地球科學研究中心表示，地震震源深度10公里。 水利會改官派 閹割農民權益 研究發現：台灣人特有的腦中風基因突變 發病危機高11倍 (中央社) #地震 #科學 #科學研究 #科學研究中心 #研究中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關中天、管網路 台灣言論不自由 04:102020/12/16 焦點新聞 大王船壓死人 廟方稱不影響祭典 04:102020/12/16 社會新聞 陸GDP超美時間表 疫外提前 04:102020/12/15 全球財經 水資源中心啟用 鹿港溪不再臭 04:102020/12/16 地方新聞 校方獲贈耶誕禮 入門研究幫很大 04:102020/12/15 社會新聞 北榮血清研究結果出爐 估全台逾1.1萬人有新冠病毒抗體 09:502020/12/16 生活 資料中心商機成長 四強爭霸 04:102020/12/15 證券．權證 陸經濟V型復甦 2028年GDP勝美 04:102020/12/16 產業財經 子少化陸勞變老 平均38.4歲 04:102020/12/16 產業財經 大型誘殺桶捕蚊 登革熱零本土病例 04:102020/12/16 地方新聞 監察院多刮自己的鬍子 04:102020/12/16 時論廣場 國際熱門新聞 勝選演說猛咳嚇死人 拜登認了染病 - 政治圈 決心棄川普 參院共和黨領袖私下出手了 - 國際 要將搖擺州州長打入牢房？川普推特露玄機 - 國際 不只瞞拜登兒遭調查 美司法部長爆秘密出手抗川普 - 國際 川普是史上最糟總統！《福斯》民調：42％美國人認定 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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