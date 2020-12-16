德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences）指出，菲律賓民答那峨（Mindanao）今天早晨遭規模6.2地震侵襲。

路透社報導，德國地球科學研究中心表示，地震震源深度10公里。

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(中央社)

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