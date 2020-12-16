壹傳媒創辦人黎智英因被控《詐欺罪》及《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，遭香港法院裁定收押，但其日前身鎖鐵鍊押送法院的畫面頗令人震驚、也引起國內討論。總統府副秘書長李俊邑昨(15)晚在臉書發文批評國民黨，對該事件不聞不問，只會猛打NCC關中天的新聞，根本是雙標；反被國民黨酸爆。

李俊邑在臉書上指出，港府指控黎智英「勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全」違反港版國安法，為強化正當性，更羅列出諸多「罪證」包含：接受多個海外媒體訪問、與外國官員會面，甚至連推特追蹤蔡英文總統等都被視為證據；李俊邑認為，這種「以言入罪」的作法，不僅凸顯港版國安法的荒謬，更是大陸箝制言論、打擊新聞自由及侵害人權的鐵證。

文末，李俊邑話題一轉，提到台灣的新聞、言論的開放自由備受國際肯定；「偏偏國內某些人忽視這些國際認證」，繼續指控政府戕害新聞自由；卻在面對黎智英事件時，完全的靜音，沒有任何批評，是典型的雙重標準！

李俊邑的貼文引來國民黨的回擊，在貼文底下回應表示「認同！絕對不能雙重標準！民進黨戕害新聞自由！真正的雙重標準！」酸爆「真正雙標的根本就是民進黨自己」；並附上「黨主席江啟臣對於黎智英遭到逮捕表示遺憾」以及「朱立倫以黎智英遭逮捕為例，反對民進黨對中天言論審查」兩則新聞，打臉李俊邑的說法。

李俊邑與國民黨的互動也引發網友們的討論，紛紛留言表示「民進黨也好意思討論雙標」、「雙標不是民進黨最會了嗎」、「對啦，又鍵盤挺香港，這樣我也會啊」、「只會出一張嘴，真正的難民要進來卻反而設下重重關卡」、「我OK，你先挺」。

(中時新聞網)