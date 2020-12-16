在昨（15日）陸媒披露人稱「蔣爸」的台積電前營運長蔣尚義，將於明年元旦接任中芯國際副董事長一職後，隨即引發中芯現任聯合執行長梁孟松不滿，向臨時董事會遞交書面辭呈，抗議蔣尚義回歸沒被事前知會，認為自己不受尊重。但中芯董事長周子學並未當場批准梁孟松的請辭。

新浪財經報導，對於提出辭職的理由，梁孟松表示，此次蔣尚義出任中芯國際副董事長一職，他是在12月9日才被董事長周子學告知，此前完全不知情。梁孟松覺得「已經不再被尊重與不被信任」，認為已不再需要他繼續為公司前景打拚奮鬥，憤而在15日召開的臨時董事會上提出書面辭呈。

外界認為，原先蔣尚義曾於2016年12月20日至2019年6月21日擔任中芯國際獨立非執行董事，並不會插手公司的研發及運營管理，也並不屬於擔任聯席CEO的梁孟鬆的上司，梁孟松只需要向周子學匯報。

而現在，蔣尚義回來擔任副董事長，等於梁孟松頭上突然多了個頂頭上司，而且還要向其匯報業務，這肯定會讓梁孟松難以接受。

對於此番回來，蔣尚義則表示，「我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易。」

在當前中芯發展先進製程被美國限制的背景之下，蔣尚義希望推進的技術方向可能更適合中芯國際，而這或許也正是梁孟松認為，中芯國際已經不需要他的原因。

梁孟松書面請辭內容全文如下：

致董事會信函

董事長及諸位董事，您們好！

我知道今天在這個會議上我們要做一個非常重要的人事任命決議。

目前，中芯國際正面臨著美國的種種打壓，導致先進工藝的發展受到嚴重威脅。我認為，今天這個人事提案必然會關係到公司的前景。

我自從 2017 年 11 月，被董事會任命為聯合首席執行官，至今已三年餘，在這1000多個日子裏，我 幾乎從未休假，甚至在 2019 年 6 月份，當我正在經歷著生命中最危險的時刻，都從來沒有放棄、也沒有辜負過諸位對我的囑託。

這段期間，我盡心竭力完成了從 28nm 到 7nm，共五個世代的技術開發。這是一般公司需要花十年 以上的時間才能達成的任務。而這些成果是由我帶領的 2000 多位工程師，日以繼夜、賣命拼搏得 來的。當然，董事長和諸位董事過往的信任與支持也是成功的關鍵要素。

我來中國大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端積體電路盡一份心力。目前，28nm，14nm，12nm，及 n＋1 等技術均已進入規模量產，7nm 技術的開發也已經完成，明年四月就可以馬上進入風險量產。5nm 和 3nm 的最關鍵、也是最艱钜的 8 大項技術也已經有序展開，只待 EUV 光刻機的到來，就可以進入全面開發階段。

目前看來，我的短期目標，似乎已經超預期、圓滿的達成了。

我是在 12 月 9 號，上星期三早上，接獲董事長電話告知：蔣先生即將出任公司副董事長一職。對此，我感到十分錯愕與不解，因為我事前對此事毫無所悉。我深深的感到已經不再被尊重與不被信任。我覺得，你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拼奮鬥了。我可以暫時安心的休息片刻。

在公司董事會和股東會通過蔣先生提名任職之後，我將正式提出辭呈。但是公司應該對我這三年多的貢獻給予全面公正的評價，而我應有接受和申訴的權利。

我在此很鄭重的告訴大家，我並沒有絲毫意圖想要影響各位接下來對此人事任命的表決，但是我覺得我應該要讓大家知道我內心最真切的感受。

我的這份聲明，希望董事會秘書郭光莉女士可以列入本次臨時董事會的正式會議紀錄。

謝謝大家。

雖然董事會尚未批准梁孟松的辭呈，但從梁孟鬆的聲明來看，似乎已無多少轉圜餘地。梁孟鬆的離開大概幾成定局。

(中時新聞網)