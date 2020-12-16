找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

闖入中橫便道失聯的邱男，被獵人發現躲在對面躲山洞內。（警方提供／王文吉台中傳真）

新竹一位邱姓男子上月6日夜闖中橫便道，失蹤至今40日，今晨（16日）在廢電廠的山洞被獵人尋獲，經報案後，警方協同消防人員連夜上山救援，邱男被發現時蜷縮在防水布中，初估至少暴瘦20公斤，他因體力不濟，最終靠著搜救人員協力揹下山送醫。

楊姓獵人深夜在台8線1.3k對面廢棄電廠打獵，於電廠後山發現邱男躲在山洞裡睡覺。（警方提供／王文吉台中傳真）

楊姓獵人15日晚間前往谷關台8線1.3K對面的廢棄電廠打獵，卻意外在電廠後的山洞中發現有人躲在山洞內，上前一看簡直不得了，此男竟是失蹤多時的邱姓男子，楊姓獵人立即下山報案救人。

谷關派出所於15日晚間10時許接獲報案後，立即調派員警及消防人員上山救人，於16日凌晨1時許於山洞處尋獲，邱男被發現時龜縮在破舊的黃色防水布中睡覺，整個人臉頰凹陷暴瘦許多，面貌與家屬所公布的圓潤樣相差甚已。

警消隨即向邱男遞上礦泉水及餅乾簡單的墊胃，而邱男在過去40日僅依靠汲取溪水過活，養分嚴重不足，也毫無體力自行步行下山，因此搜救人靠肩背方式跋山涉水，救援邱男下山。

據了解，目前邱男順利下山並前往醫院治療，穩定生命狀態，邱男的家屬聞訊也火速趕往台中，懸在空中的心終於安穩。至於邱男墜崖理由以及失蹤期間所發生的事，仍待進一步釐清。

(中時新聞網)