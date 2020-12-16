台股突然湧現賣壓摜破10日均線支撐，技術線型來看，當10日均線跌破，說明多頭架構將由攻擊轉為整理，研判整理區間落在14000~14350點。

從盤面來看，前幾日強勢的金融類股賣壓相對重，可知這是外資法人的調節結果，由此可知，周二引導判是向下修正的元凶就是外資，因為外資準備放年假去了，而台股目前位階處於相對高檔，故外資偏向降低持股、安心度假。

內資部分觀察，市場資金移至航運、造紙、鋼鐵等非電族，顯示投機力資金也轉趨保守，尤其周一大漲的MOSFET族群、周二竟然大跌，短線資金快速移動，反而造成盤面的不穩定，先靜待電子恐慌賣壓消化為宜。

經驗上，外資的調節賣壓在12月20日之前會比較重，20號之後就是內資的天下，屆時投信法人作帳、集團作帳的力量就會出來，換句話說，本周行情偏向拉回整理，等外資賣壓逐漸減輕後，台股才能擺脫空方干擾。

(時報資訊)