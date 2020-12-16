董至成日前和結縭21年的妻子離婚，全心衝事業的他，現在留在台灣全心拚工作，不過董至成今（16日）卻傳出，他主持的新節目《台丸真好．寶導旅行團》到宜蘭2天1夜不僅沒拿到酬勞，他還意外成為導遊，對此，董至成大方承認沒收到錢，還說：「我最不缺的就是錢」。

董至成今年因疫情沒辦法到大陸工作，現在他全心留在台灣拚事業，根據《鏡週刊》報導，董至成獲得製作人張富（現改名張傑森）找他主持旅遊節目《台丸真好．寶導旅行團》到宜蘭2天1夜，節目到宜蘭還另外招收旅遊團，讓觀眾付費參加。

董至成除了要主持，還身兼導遊陪團員吃吃喝喝，但他錄完影後，卻傳出至今都還沒拿到酬勞，對此，董至成大方承認沒領到主持費「但我最不缺的就是錢，不吸毒、不養小三」，董至成也不擔心張富不給。

而針對董至成尚未領到主持費，製作人張富則向媒體表示，第1集確實沒有給酬勞，並強調「但第2集起會給他。」

(中時新聞網)