36歲女星小甜甜（本名：張可昀）上周傳出和小5歲圈外男友交往半年，最近疑似懷孕，被路人直擊到婦產科看診領媽媽手冊，當時經紀人不置可否，只說有好消息會通知大家。今(16日)凌晨小甜甜發文首度開腔，指那天若真的到來，自己一定會親口宣布，「讓每個人都知道，也希望你們都能祝福我替我開心」。

先前小甜甜感情路一直不順遂，自曝曾被某任男友以「阿嬤託夢要求分手」，讓人傻眼。最近周刊報導，小甜甜這半年來與一名圈外上班族男友交往穩定，更秘密懷孕。對此，小甜甜在臉書首回應很感謝大家的關心，如果有喜訊自己一定會親口告訴大家。

小甜甜發文。（圖／翻攝自小甜甜 張可昀臉書）

話鋒一轉，小甜甜說，又到了16號，指好友小鬼（黃鴻升）今年9月16日過世後，每次到了16號都是觸及傷口的日子，至今無法放下，但這個月過後就是新的一年，希望2021可以不再有悲傷和苦痛，「對了～話說通常時間如果過6個月當了半年以上的天使，是不是也能開始排隊準備投胎，如果未來我有機會當媽媽又能來個男娃娃，我相信那個男娃娃一定就是黃鴻升，你啊！」

小甜甜表示，如果能懷男寶寶希望是小鬼投胎，「那時可能你還帶著深深酒窩到來，雖然看似時間還久，又有一點點想法荒唐～但是我就是有著一個這樣的念頭～總之任何事情都無法逆天，相對一切都有老天的安排以及意義就看吧！」

(中時新聞網)