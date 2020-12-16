邱姓男子騎機車硬闖中橫便道德基管制站，疑跳邊坡失蹤40天幸運尋獲案，這段期間家屬不斷透過媒體急社會人士，控訴公路局及警方瀆職，甚至質疑這是一起「人為兇案」，控訴警方湮滅錄影帶等證據，同時也在本月8日下午到台中地檢署按鈴控告谷關派出所王繼生涉瀆職。如今真相大白，邱男竟躲藏在山洞內與外界隔絕，邱男的姐姐邱美齡在清晨表示，將對王所長撤告同時也對警方道歉，也感謝所有搜救人員及警消同仁。

救援畫面曝光 中橫失蹤男臉凹陷暴瘦20KG軟腿 警消輪流揹下山。(警方提供)

警方根據獵人描述，在廢棄山洞內找到失蹤40邱姓男子。(警方提供)

邱男父親邱銘光宇與胞姊邱美齡兩人在本月8日到台中地檢署按鈴控告和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。邱美齡指出，家屬在案發時即要求警方開立三聯單，但是，王繼生卻回應，如果開三聯單就不幫家屬叫搜救隊；他也答應家屬申請國軍搜救，但實際卻到11月26日才提出申請。

但在案發後，警方早已掌握現場人員身分，積極調查並將中橫便道沿線監視器錄影畫面進行證據保全，和平分局於12月6日邀集邱男家屬及委任律師說明調查進度及程序。

但邱美齡仍指控，家屬當時就向警方要求看影片，但是，和平分局直到12月6日才讓家屬看影片，在影片裡很清楚地看到她弟弟從1.7公里處進去隧道，管制人員車輛也追進去。但是，影像中她弟弟並未從隧道另一頭的1.3公里處出去。她強調，她弟弟不可能在隧道內憑空消失，質疑全案涉「人為兇案」，要求檢警追查在場管制人員，釐清案情。

但邱家人對於警方及相關搜救人員的說法始終不接受，他們也未弄清，在中橫1.7公里處隧道入口並未裝設有監視器，邱男騎機車進入隧道是現場人員所拍攝；而隧道另端1.3公里處監視器的拍攝方向並未朝隧道口，現場人員並沒有親眼目睹邱男跳深谷逃逸。

邱美齡造上第一時間就獲得王繼生的通知，得知替地平安無事，她僅對外說，「弟弟已經平安，謝謝您們大家關心」，未來將會對警方撤告同時道歉，同時也感謝所有搜救人員、谷關所副所長、和平分局偵查隊隊長和警消同仁。

和平分局表示，在本案偵辦搜降期間，雖然邱家人控告王所長救援不力，但王所長不但不放棄搜救行動，反而更積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計出動320人次就行搜索，終於讓邱家人團圓，警方也呼籲，希望社會大眾能夠信任台中市政府警察團隊不辭辛勞，為民服務的信念。

(中時新聞網)