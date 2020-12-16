無黨籍立委高金素梅在立法院質疑，政府推行萊豬政策幾乎都倒向美國；行政院長蘇貞昌表示：「我作為台灣人、一輩子從政的公職人員，並不看重行政院長這個位置，而是看重自己是否對得起天地、對得起人民，我從未改變對萊豬的標準。」國民黨前立委孫大千在臉書酸諷蘇揆「不愧政治金光黨」、「再怎樣說漂亮話，鰲拜也不可能變成岳飛」。

孫大千臉書PO插圖，質疑蘇貞昌「如何真的在乎，為何還是言行不一？」「佛系管理，人神共憤」，內文一開頭就說，蘇貞昌真不愧是標準的「政治金光黨」。可惜的是，再怎麼會說漂亮話，鰲拜也不可能變成岳飛。

他說，如果真的在乎，是否對得起天地，為什麼連神明都敢騙？如果真的在乎，是否對得起人民，為什麼要犧牲台灣民眾的健康安全？如果真的從未改變對萊豬的標準，為什麼要開放萊豬進口？

孫大千也說，如果要排除萊豬的貿易障礙，「台灣才能走出去」，那麼台灣過去幾十年都沒有走出去嗎？如果真的「把台灣人民食品安全放在心中」，那麼為什麼要推動一個佛系的溯源管理制度呢？

(中時 )