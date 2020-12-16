【愛傳媒游文玫專欄】西班牙新銳藝術家Adriana Oliver在台個展「ONE Brief MOMENT」12月12日在放肆藝術DOPENESS ART LAB舉行預展，畫廊協會秘書長會員拜訪行腳，翩然來到位於台北市和平東路三段巷內的放肆藝術。

西班牙新銳女性藝術家Adriana Oliver受到家族藝術氣息影響，運筆創作自信熟稔，在她筆下，所有人物角色都沒有眼睛。

這些沒有眼睛的個人肖像或家庭肖像散發著看似平靜美好的氛圍，我們既無從得知其身份，也無從得知其思緒。

在視覺風格上，Adriana Oliver從早期好萊塢電影人物中汲取靈感，經典髮型與服裝造型呈現出濃烈的傳統性別氣質與夢幻氛圍，同時這些人物圖像皆被解構為以線條主導、只留下必要元素的極簡原型。

透過眼部的「留白」，藝術家以簡潔線條與形狀所建構出的「臉孔原型」，他們的性別特質之展現是如此沒有雜質的「完美」，因無法觸及而更加魅惑神秘。

12日預展藏家以實際行動支持購藏，畫廊也頗為貼心提供預展貴賓獨家設計的Oliver氣泡酒，放肆藝術每檔展出均推出相關週邊商品，加上限量藝術地毯，聽說下午一群藏家排隊搶購，我去得晚了，沒能親眼見到盛況，可見KEA率領的團隊真是活力創意十足。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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(中時新聞網)