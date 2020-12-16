【愛傳媒葉毓蘭專欄】蘇院長常說在疫情肆虐的當下，臺灣是「亂世中的福地」，但我還是提醒執政團隊，切勿以此自滿、勿忘世上苦人多，不要因為眼下沒看到，就認為世上沒有辛苦而需要政府幫助的人。

近期各種家庭悲劇頻傳，最近一起案例，就是一位女兒被母親藏起來超過十二年，時值國小五年級的女童，本應該是快快樂樂的成長，但是父母離異後，失去監護權的母親便將她帶離家庭，斷絕與外界的一切聯繫。

直到本月7日，警方在高雄尋獲，此時，女童已成為23歲的女子，這錯誤的愛，耽誤了女童人生，剝奪了正常成長環境與受教權。

根據警政署資料指出，截至今年十月底，就有4269名失蹤兒少，隨家人離家者107人。可見這樣的案例並不是單一個案，還有更多的被擔誤、被遺忘的兒少。

家庭可能因為某些因素病了，政府無法及時的伸出援手，犧牲的，是無辜子女的人生。

近期還有多起父母因為個人或外在因素，在輕生前先結束子女的生命，例如高雄四口命案的悲劇，對此我強調應稱呼為殺子自殺，父母親當是陪伴子女快樂的成長，豈可因為自身的問題犧牲子女的人生，任何人都沒有結束他人生命的權利。

12月12日是國際人權日，生存權是憲法所保障的基本人權，我能理解家家都有本難念的經，但是對於子女的人生，尤其是生命權都不應該加以剝奪。

行政團隊應該更積極、更努力，投入社福力量提供支援、協助與救援，避免再見家庭悲劇。

此外，當前問題，很多民眾不知道該向誰求救，所以政府福利專線是否應比照1995生命專線，積極推廣，希望執政團隊除了對美國將心比心外，更應該對國人將心比心。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)