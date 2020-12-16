一名在國安局服務的孫姓人員，涉嫌性侵中學同學小美（化名），事後還軟硬兼施阻止對方提告，導致小美精神崩潰，甚至多次輕生，但向國防部申訴後，卻被輕輕放下，而同樣是軍人的小美丈夫卻遭關切，讓他倍感壓力，質疑孫男有靠山、官官相護。

據《鏡週刊》報導，10月上尉軍官H整理結婚資料時發現，小美寫了一封遺書與一封詛咒信，追問才發現，1年多前小美與前夫離婚後，孫男便以關心之名與她聯繫。某次聚會後小美不勝酒力，遭孫男帶到摩鐵性侵，小美原打算帶著沾有體液的衛生紙當證據提告，但經孫男安撫表示「我會負責，我會照顧妳」心軟原諒。

豈料，事後孫男拒絕聯繫，小美也發現他其實有一名外籍女友，憤而打電話到國防部1985專線申訴，但因沒有兵藉號碼不了了之。

H曾找過孫男對質，但孫矢口否認，說自己醉到不行，不知道發生什麼事，甚至反問「你喝醉了還會記得嗎？」更離譜的是，H上網留言指控孫男後，還遭自己單位約談，倍感壓力，打算服役期滿後另謀出路，但在這之前會扛下所有壓力，讓孫男得到應有懲罰，幫助老婆走出陰霾。

對此，國安局向週刊證實，確實有孫男一員，但查無相關懲處紀錄，國安局表示，孫男僅承認兩人是同學，否認發生關係，但若此案進入司法程序將配合調查。國防部軍事安全總隊則說，有人聯繫H先生，也把狀況向上呈報，但未告知懲處內容。

不過，一名知情人士12月14日透露，孫男改口承認曾與小美到摩鐵，不確定有無發生關係，並指稱曾應邀到小美家中，但礙於「硬不起來」所以也未發生關係，認為是自己交了外籍女友，小美心生不滿才進行報復。

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