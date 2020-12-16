打通在地交通路網__霧峰區94-12M新闢道路通車。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

霧峰區吉峰里吉峰路23-9號旁道路，往南無法串接吉峰路，周遭工廠及居民出入皆仰賴經濟部水利署中區水資源局內的園內道路與大門，經常發生大型車輛與洽公民眾爭道險象。

台中市政府建設局與經濟部水利署中區水資源局攜手合作，由中區水資源局先行開闢園區土地作路，再由建設局開闢霧峰區94-12M道銜接吉峰路，昨日通車，提供居民安全用路環境。

建設局指出，原本民眾出入需經中區水資源局內的園內道路與大門，使水資局長年門戶大開，水資局也於園區內設置車阻及跳動設施，解決車速過快及車流交織問題；中區水資局鼎力相助開闢園區土地，加上建設局接力完成霧峰區94-12M道路銜接至吉峰路，解決居民多年來返家路與園區辦公場域重疊問題，完善在地交通，實踐市長盧秀燕「富市台中，新好建設」願景。

建設局強調，霧峰區94-12M道路開闢工程長度約130公尺、寬12公尺，總工程經費約6,900萬元，昨日通車儀式，市府建設局主任秘書陳聰仁、中區水資源局長陳弘凷、經濟部水利署水利規劃試驗所長陳春宏、台中市議員林碧秀出席，市議員張滄沂、李天生、林德宇、段緯宇、蘇柏興皆派員參與。

(中時 )